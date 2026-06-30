De mâine intră în vigoare taxa UE pe coletele de pe platforme precum Temu sau Shein / Există și o ciudățenie administrativă

Începând de miercuri, 1 iulie, coletele mici importate în UE, care până acum erau scutite de taxe vamale, vor fi supuse unei noi taxe europene, notează AFP.

Taxa impusă de UE vizează limitarea afluxului în Europa de produse provenite în marea majoritate din China, de pe platforme precum Temu sau Shein, și care nu respectă întotdeauna standardele europene.

În ce constă această taxă?

Această taxă de 3 euro se va aplica coletelor cu o valoare mai mică de 150 de euro, achiziționate de obicei online.

Ea va fi datorată pentru fiecare tip de articol, indiferent de numărul acestora: dacă un colet conține, de exemplu, un tricou și o pereche de pantofi, va trebui plătită de două ori.

Dacă pachetul conține 5, 10 sau chiar 15 tricouri și niciun alt tip de articol, taxa va fi percepută o singură dată. Această ciudățenie administrativă este legată de modul în care se calculează taxele vamale în cadrul UE.

Taxa este temporară: ea va fi aplicată până la o reformă profundă a sistemului vamal european, prevăzută peste doi ani.

În plus, aceasta va fi completată începând din noiembrie cu „taxe de procesare”, care vor contribui la finanțarea serviciilor vamale. Suma nu a fost încă stabilită, dar ar putea ajunge la doi euro pe colet.

Anumite țări din UE au instituit măsuri naționale complementare sau tranzitorii. Franța a anunțat marți suspendarea, începând de miercuri, a taxei sale de doi euro. În vigoare de la 1 martie, aceasta urma inițial să se aplice până la introducerea taxelor de procesare la nivel european în această toamnă.

Care sunt scopurile?

Inițial, UE intenționa să impoziteze coletele mici începând cu 2028, prin intermediul reformei vamale. Însă cele 27 de state membre au dorit să accelereze procesul, în contextul creșterii vertiginoase a achizițiilor de mică valoare de pe platforme asiatice precum Shein, Temu sau Aliexpress.

Scopul este atât protejarea consumatorilor împotriva produselor potențial periculoase, cât și apărarea firmelor și comercianților europeni împotriva unei concurențe considerate neloială.

Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat pe piața europeană în 2025, adică peste 180 pe secundă. Numărul de coletede anul trecut a fost de patru ori mai mare decât în 2022.

Din acest total, 93% proveneau din China.

Având în vedere numărul de colete, este foarte adesea imposibil să se verifice conformitatea acestora cu normele europene, vameșii fiind copleșiți de volum, ceea ce permite multor produse periculoase sau contrafăcute să treacă neobservate.

UE estimează că taxa va reduce acest fenomen, prin creșterea costului comenzilor cu valoare foarte mică și prin încurajarea platformelor să importe produsele în loturi.

Veniturile vor contribui, de asemenea, la finanțarea controalelor în porturile și aeroporturile europene.

Cine va plăti taxa?

Din punct de vedere juridic, principiul este clar: companiile sunt cele care trebuie să plătească taxa, dar au libertatea de a o transfera asupra clienților lor… cu condiția să îi fi informat în mod corespunzător.

„Consumatorii online nu sunt responsabili de plata taxei”, a subliniat un responsabil european. Aceasta revine, de fapt, importatorilor sau vânzătorilor, fiind apoi la latitudinea lor să o transfere sau nu asupra clienților finali.

„Este o decizie comercială care le aparține în întregime”, subliniază responsabilul.

Asociațiile de consumatori au avertizat deja consumatorii cu privire la posibile înșelăciuni.

Nu se pune problema ca platformele, serviciile poștale și alte companii de livrare (care se ocupă adesea de colectarea taxelor) să le impună persoanelor fizice vreun cost suplimentar, dacă acestea nu au fost informate în mod corespunzător în momentul comenzii, a reamintit organizația europeană a consumatorilor BEUC.

Pot platformele să o evite?

Bruxellesul a dat asigurări că va monitoriza îndeaproape strategiile de evitare pe care platformele le-ar putea pune în aplicare pentru a încerca să scape de taxă.

De exemplu, prin tranzitarea coletelor prin țări partenere ale UE ale căror exporturi sunt, în general, scutite de taxe vamale, precum Elveția.

Aceste practici sunt deja interzise de legislația europeană, taxele vamale aplicându-se în funcție de țara de origine a produsului, și nu de țara care îl exportă către UE.

În plus, mai mulți giganți ai comerțului online construiesc depozite uriașe în Europa, pentru a importa produse en gros și a le revinde apoi cu amănuntul pe piața europeană.

Deoarece valoarea acestor produse importate în bloc depășește 150 de euro, ele nu sunt supuse taxei de 3 euro, dar sunt, în schimb, supuse taxelor vamale obișnuite în vigoare în UE.

Site-urile de vânzări online ar trebui să aibă de câștigat: importând produse în masă (pe paleți, ba chiar în containere întregi), acestea vor simplifica și vor scurta considerabil formalitățile vamale.

De altfel, aceasta este speranța europenilor, care doresc astfel să faciliteze controlul mărfurilor la sosirea lor în UE: este mult mai eficient pentru autoritățile vamale să verifice amănunțit încărcături întregi ale aceluiași produs, decât o avalanșă de colete mici și diferite.

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