În Silicon Valley, mitul liderului „de neînlocuit” a fost mult timp o lege nescrisă, ridicându-i pe fondatorii giganților tehnologici deasupra regulilor corporative și a limitelor etice. Astăzi, această doctrină se confruntă cu cel mai dur test de până acum, odată cu mult mediatizata încercare a lui Jensen Huang de a reveni la conducerea Nvidia, la doar cinci zile după înlăturarea sa, scrie Naftemporiki.

„Dacă consiliul de administrație decide că revenirea mea servește intereselor acționarilor, angajaților, companiei și Americii, aș fi onorat să răspund și să preiau din nou conducerea”, a declarat cofondatorul în vârstă de 63 de ani, invocând valul de apeluri din partea angajaților, investitorilor și partenerilor.

Cel de neînlocuit

Silicon Valley și-a tratat mult timp fondatorii cei mai de succes ca fiind de neînlocuit, notează Axios. Cu toate acestea, noua generație de miliardari din domeniul tehnologiei, condusă de Elon Musk, a consolidat această mentalitate, înăbușind în același timp orice încercare de a le ține în frâu puterea.

Imensa lor bogăție și influența politică tot mai mare ridică întrebarea crucială: Pot consiliile de administrație, autoritățile de reglementare, Congresul sau sistemul judiciar să țină cu adevărat în frâu un lider atotputernic?

Eventuala revenire a lui Huang — sau refuzul consiliului de administrație al Nvidia de a discuta măcar despre asta — va arăta dacă echilibrul puterii se schimbă.

„Oamenii fac lucruri stupide când se simt intangibili”

„Puterea corupe și te face să crezi că ești invincibil”, a declarat pentru Bloomberg Anna Wojcicki, fondatoarea 23andMe și fosta soție a cofondatorului Google, Sergey Brin. „Suntem cu toții complici, pentru că am cultivat iluzia că sunt zei. Iar oamenii fac lucruri stupide atunci când se simt invulnerabili.”

Campania de restabilire a lui Huang prinde amploare, adunând deja peste 180.000 de semnături – inclusiv mii de persoane care spun că sunt angajați Nvidia. Plecarea sa a fost declanșată de dezvăluirile unor aventuri extraconjugale cu directori ai companiei, precum vicepreședintele Kimberly Powell, precum și cu femeia de afaceri chineză Alice Huang, care este investigată ca denunțătoare de informații pentru Beijing.

Cine îl susține?

Președintele Trump a declarat luni că nu ar fi deranjat de revenirea lui Huang, în timp ce Musk a susținut și el inițiativa.

Declarațiile lor sunt susținute și de Gary Tan, CEO-ul Y Combinator, Tim Sweeney, CEO-ul Epic Games, Amjad Mashad, CEO-ul Replit, și Tobias Lutke, CEO-ul Shopify.

În același timp, investitorii de top Brad Gerstner și Gavin Baker au cerut consiliului de administrație, în intervenții separate, să nu închidă ușa revenirii lui Huang.

Cei care insistă pentru o revizuire a cazului se concentrează pe lipsa dovezilor tangibile că Alice Huang a acționat de fapt în numele serviciilor secrete chineze.

Deocamdată, consiliul de administrație al Nvidia nu ia în considerare revenirea sa, au relatat luni CNBC și Reuters.

Musk: Omul care sfidează pe toată lumea

Într-un context mai larg, Musk este probabil cea mai caracteristică întruchipare a CEO-ului atotputernic, sfidând în mod repetat regulile corporative și supraviețuind crizelor care ar pune capăt carierelor altor directori.

În 2018, a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) cu privire la acuzațiile de fraudă legate de postările sale despre delistarea Tesla, demisionând din funcția de președinte, dar păstrând controlul asupra companiei.

Mai târziu , când un judecător din Delaware a anulat pachetul salarial uriaș al companiei Tesla, acționarii au votat din nou pentru menținerea acestuia, iar Curtea Supremă a statului l-a reinstaurat în cele din urmă.

Anul trecut, acționarii au aprobat încă un pachet de compensații astronomic, confirmând disponibilitatea lor de a oferi recompense nerealiste liderilor pe care îi consideră de neînlocuit.

Factorul Trump

Revenirea lui Trump la Casa Albă a adăugat un alt nivel de putere directorilor de top din domeniul tehnologiei, deoarece mulți dintre ei au cultivat legături strânse cu un președinte ale cărui decizii determină viitorul afacerilor lor prin contracte guvernamentale, reguli de reglementare și politici comerciale.

Cu toate acestea, alegerile de la jumătatea mandatului din această lună au scos la iveală limitele influenței politice a lui Trump, ridicând semne de întrebare cu privire la faptul dacă sprijinul său va păstra aceeași pondere în viitor.

Cazul lui Sam Altman

Campania pentru revenirea lui Huang amintește de înlăturarea și apoi reintegrarea lui Sam Altman la OpenAI în 2023, când angajați, investitori și figuri puternice din domeniul tehnologiei s-au mobilizat pentru a-i forța demiterea.

La acea vreme, consiliul de administrație al OpenAI a exprimat îngrijorări vagi cu privire la onestitatea și credibilitatea lui Altman, dar o anchetă ulterioară a stabilit că comportamentul său nu justifica demiterea.

Însuși Altman a recunoscut asemănările luni, declarând la o conferință Semafor că simte „o empatie personală profundă pentru o astfel de situație”, dar nu a susținut revenirea lui Huang. „Jensen a fost un erou de-al meu ani de zile. Și eroii au defecte”, a spus el, potrivit Bloomberg.

Rezultatul cazului Huang va arăta dacă era liderilor aparent invulnerabili continuă sau dacă își-a atins limitele