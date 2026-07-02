De teama caniculei, francezii au luat cu asalt magazinele unui cunoscut retailer pentru aparate de aer condiționat. Poliția, chemată să intervină

Poliția a fost chemată joi în cel puțin două magazine din zona Parisului, unde sute de persoane s-au îmbulzit să își cumpere aparate de aer condiționat la un preț mai mic decât în alte locuri, a scris AFP într-un reportaj.

Cum în alte magazine astfel de aparate costă în general cel puțin 1.200 de euro, mulțimi mari de oameni au mers în supermarketurile Lid pentru a și le cumpăra la prețuri de 179 de euro, înaintea unui nou val de căldură.

Cozi de sute de persoane, ore întregi de așteptare

Mousa Traore, care a așteptat mai bine de o oră într-o coadă de circa 200 de persoane într-un micuț magazin Lidl, spune că i s-a transmis că sunt doar două aparate la vânzare.

„Însă apoi a venit poliția și ni s-a spus că nu există niciunul. Cred că le-au luat ofițerii de poliție”, a declarat bărbatul, râzând.

Un alt bărbat, care s-a prezentat drept Lasana în dialogul cu AFP, a povestit publicației că a cumpărat unul dintre cele două aparate după ce a stat timp de șapte ore la coadă, de la 4 dimineața, la magazinul din nordul Parisului.

În Franța, puține locuințe și școli au aer condiționat. Un studiu recent, citat de AFP, a estimat că una din două locuințe este „echipată inadecvat” pentru a face față temperaturilor mari, transformându-se într-un „cazan termic” în timpul valurilor de căldură.

„Renunț, este o nebunie”

Unele persoane au acuzat magazinul din districtul 19 al capitalei franceze de „publicitate înșelătoare”, într-un moment în care multă lume are nevoie de aer condiționat. Au izbucnit și unele dispute, când unii oameni au încercat să sară peste coadă.

„Nu deschid magazinul dacă nu plecați”, le-a transmis la un moment dat un manager.

Probleme nu au fost numai în cartierul Livry-Gargan, ci și la Sevran, unde s-au adunat alte câteva sute de persoane, iar mașinile care stăteau la coadă blocau centrul suburbiei.

„Renunț, este o nebunie”, a declarat la un moment dat un localnic, Lolo, pentru AFP.

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