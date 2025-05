De unde provine și ce înseamnă, de fapt, termenul de „republică bananieră”

Banana a pătruns în America ca o rotiță esențială în mecanismul economiei plantațiilor bazate pe sclavi, dar, câteva secole mai târziu a devenit motorul economiei de export pentru multe țări din regiune.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, dezvoltarea căilor ferate, a navelor cu aburi și a tehnicilor de refrigerare a început să permită exporturi la scară largă de produse agricole perisabile pe distanțe lungi, iar bananele au fost unul dintre principalii beneficiari ai acestei dezvoltări.

Datorită perisabilității lor, până la sfârșitul secolului al XIX-lea, bananele fuseseră un fruct de lux vândut în cantități mici chiar și în SUA, care este destul de aproape georgrafic de țările producătoare de banane. Odată ce importul la scară largă de banane în SUA a devenit o posibilitate reală, companiilestrăine, în special United Fruit Company (Chiquita astăzi) și rivalul său mai mic, Standard Fruit Company (Dole astăzi), au înființat plantații de banane la scară largă în Caraibe (Cuba, Republica Dominicană, Haiti), America Centrală (în special Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panama și Guatemala) și nordul Americii de Sud (Columbia și Ecuador, care sunt cei mai mari exportatori de banane din lume în zilele noastre).

Nu a trecut mult timp până când companiile respective au ajuns să domine economia acestor țări. De exemplu, în Honduras, cele două firme- United Fruit Company (UFC) și Standard Fruit Company (SFC) – controlau căile ferate, iluminatul electric, poșta, telegraful și telefonul (vezi cartea lui A. Robinson: Gold, Oil and Avocados: A Recent History of Latin America in Sixteen Commodities.

În anii 1930 , în Guatemala, UFC „era cel mai mare proprietar de terenuri, cel mai mare angajator, cel mai mare exportator și proprietarul aproape tuturor căilor ferate ale țării” (scrie Grace Livingstone în această carte.

Mulți oameni din țările dependente de banane numeau companiile străine care importau bananele lor El Pulpo, „caracatița”, pentru că aveau un control strâns asupra aproape tuturor aspectelor economiilor lor, arată Dan Koeppel într-o altă carte bine prizată de public.

Un astfel de control economic aproape absolut a conferit, în mod natural, companiilor bananiere un grad extrem de ridicat de influență asupra politicii țărilor producătoare de banane din cele două Americi.

Companiile bananiere aveau propriile vămi și poliții, astfel încât o mare parte din afacerile lor depășeau jurisdicția națională. Politicienii erau răscumpărați pentru a garanta politici „pro-business”.

Loviturile de stat împotriva guvernelor care încercau să acționeze împotriva intereselor lor (de exemplu, creșterea impozitelor extrem de mici la niveluri foarte mici, obligarea lor să vândă terenuri neutilizate, consolidarea puțină a drepturilor lucrătorilor) au fost susținute de companiile bananiere, uneori întărite de mercenari americani, numiți filibusteri (derivați din cuvântul olandez pentru pirați). De-a lungul primei jumătăți a secolului al XX-lea, armatele străine au invadat și ocupat în mod regulat unele dintre aceste țări, pentru a proteja interesele propriilor companii, mai ales ale celor care aduceau banane.

Companiile bananiere străine au câștigat și mai multă notorietate odată cu așa-numitul Masacru al Bananelor din Columbia. În toamna anului 1928, muncitorii din plantațiile UFC au intrat în grevă, cerând lucruri considerate esențiale în zilele noastre: asigurarea de toalete și facilități medicale; plata salariilor în numerar, în loc de cupoane care puteau fi folosite doar în magazinele UFC care vindeau mărfuri la prețuri umflate; tratarea muncitorilor ca angajați, mai degrabă decât ca subcontractanți care nu puteau beneficia nici măcar de protecția minimă oferită de legile slabe ale muncii, scrie Ha-Joon Chang în cartea „Edible Economics”

Sub presiunea guvernului SUA, care a amenințat cu intervenția militară dacă greva nu era întreruptă, armata columbiană a decis să o pună capăt prin mijloace forțate pe 6 decembrie. În acest proces, a împușcat un număr mare de muncitori în grevă în orașul bananier Ciénaga (estimările variază între 47 și 2.000). Detalii poți afla din cartea lui E. Posada-Carbo, ‘Fiction as History: The Bananeras”

Masacrul bananelor a fost gravat pentru totdeauna în memoria noastră colectivă de Gabriel García Márquez, romancierul columbian și laureat al Premiului Nobel, în capodopera sa, O sută de ani de singurătate . În carte, García Márquez oferă o relatare fictivă a evenimentului în care peste 3.000 de muncitori în grevă sunt uciși, încărcați în vagoane de tren și duși din plantația de banane Macondo, orașul fictiv în care se petrece romanul, pentru a șterge toate dovezile masacrului.

Dominația companiilor străine în America Centrală a fost de așa natură încât aceste țări au ajuns să fie numite „republici bananiere”.

Termenul a fost inventat de povestitorul american O. Henry (numele real William Sydney Porter) în povestirea sa din 1904 „Amiralul”, a cărei acțiune se petrece în Anchuria, o versiune fictivă a Hondurasului, unde trăise în exil în 1897. În povestire, care arată natura jalnică a guvernului său, atât din punct de vedere financiar, cât și organizaționa. O. Henry numește Anchuria o „republică bananieră”.

Aproximativ o jumătate de secol mai târziu, în 1950, Pablo Neruda, poetul chilian și un alt laureat al Premiului Nobel, a contribuit la popularitatea termenului scriind o poezie intitulată „United Fruit Co.”, în care vorbește despre „republici bananiere”.

Termenul a fost inventat inițial pentru a descrie realitatea sumbră a dominației aproape absolute a națiunilor sărace în curs de dezvoltare de către marile corporații din țările bogate.

Fenomenul republicii bananiere arată cum corporațiile puternice din țările bogate, cu operațiuni în multe țări – cunoscute sub numele de companii multinaționale (CMN) sau corporații transnaționale (CTN) – pot afecta negativ „economia gazdă” care primește investițiile lor.

Totuși, ar fi greșit să judecăm negativ orice investiție străină

Prezența companiilor multinaționale poate aduce o mulțime de beneficii economiei gazdă. România este un foarte bune exemplu.

Prezența companiilor multinaționale poate permite economiilormai modeste din punct de vedere economic să înceapă o industrie complet nouă, la care nici nu ar fi putut visa să aibă pe cont propriu. În 1998, Intel a deschis o nouă fabrică de asamblare a microcipurilor și a demarat industria semiconductorilor în Costa Rica. Sau când companii de semiconductori precum Fairchild și Motorola și- au înființat operațiunile de asamblare la mijlocul anilor 1960 în Coreea de Sud – acum una dintre superputerile industriei semiconductorilor, dar pe atunci era o țară foarte săracă .

Există beneficii uriașe ale operării companiilor multinaționale în orice țară. Instituții internaționale ca Banca Mondială, FMI s.a. recomandă țărilor în curs de dezvoltare să primească investitorii străini cu brațele deschise, să le ofere scutiri reglementări prietenoase etc.

Irlanda și Singapore sunt adesea citate ca exemple de țări care au reușit să obțină prosperitate prin găzduirea activă a investițiilor companiilor multinaționale, cunoscute sub numele de ISD (investiții străine directe), prin intermediul unor astfel de politici. Și nu sunt singurele.