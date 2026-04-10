De văzut în vacanță cu adolescenții: 4 documentare care explică dependența de telefon

Aproape că nu există părinte de adolescent care să nu se plângă că fiica sau fiul „pierde prea mult timp pe telefon!”. Oricât le-am interzice, ca părinți, ecranele, oricâte discuții am purta despre echilibru și efectele nocive ale consumului de social media, oricât de mult am încerca să-i facem să înțeleagă, ne lovim de refuzul lor ca de un zid. Dar dacă această abordare este greșită? Ce-ar fi să le oferim mai mult decât propriile discursuri și atenționări? Găsiți mai jos câteva documentare pe această temă, perfecte pentru această vacanță, pe care le puteți urmări în familie.

Studiile și avertismentele psihologilor din ultimii ani leagă utilizarea intensă a social media de anxietate, depresie și dificultăți de concentrare, mai ales atunci când timpul online depășește câteva ore pe zi. Însă, tot acestea ne arată că nu doar orele petrecute online contează. Nu mai e doar o chestiune de voință sau de disciplină. Modul în care sunt construite și gândite aceste platforme – să capteze atenția și să o mențină captivă – este și el, foarte nociv.

Asta explică, în parte, de ce interdicțiile părinților nu funcționează. Îi punem pe adolescenți să lupte singuri cu un sistem anume gândit să fie mai puternic decât voința lor. Copiii, spun specialiștii, nu au nevoie doar de limite clare, ci și de multă înțelegere. Ce-ar fi să le spunem (în loc de „gata, mai puțin telefon!”) „uite cum funcționează!”. Există câteva documentare, „testate” de specialiști și de părinți din lumea întreagă, care le arată mecanismele rețelelor sociale din interior. Unele dintre aceste filme pun în cuvinte experiențe pe care adolescenții le trăiesc deja. Un astfel de film, văzut împreună cu familia, îi poate face pe tineri să iasă din logica algoritmilor și să privească lucrurile într-o nouă perspectivă.

*Atenție, multe dintre filmele pe care vi le recomandăm au rating 16+ sau necesită acordul părinților pentru vizualizare, deoarece abordează teme cu puternic impact emoțional.

