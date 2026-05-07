De vineri începe Fidelis V. Care sunt dobânzile la lei și la euro

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot investi începând de vineri, 8 mai 2026 până vineri 15 mai 2026, în cea de-a cincea ediție Fidelis, Ministerul Finanțelor oferind posibilitatea acestora să subscrie în titlurile de stat denominate în lei și în euro.

Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners&Banca Transilvania&Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri listate la Bursa de Valori București.

Începând cu lansarea FIDELIS, în august 2020, Ministerul Finanțelor a atras aproape 68 miliarde lei, echivalentul a 13,7 miliarde euro, prin intermediul edițiilor derulate până în prezent. Numai în anul curent, valoarea subscrierilor realizate prin emisiunile FIDELIS a ajuns la aproape 6 miliarde lei, respectiv 1,2 miliarde euro.

„Programul FIDELIS s-a consolidat ca un reper de stabilitate și încredere pentru populație, oferind condiții avantajoase de economisire și investiție, într-un cadru sigur și transparent. Rezultatele obținute reflectă interesul constant al românilor pentru titlurile de stat și confirmă eficiența acestui program în mobilizarea economisirii interne. În același timp, continuăm să susținem și să încurajăm spiritul civic, prin facilitățile acordate donatorilor de sânge, transformând solidaritatea într-un parteneriat”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor continuă să susțină spiritul civic și implicarea socială prin tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, derulată în parteneriat cu Rock FM și emisiunea „Morning Glory” cu Răzvan Exarhu. Aceștia beneficiază de o dobândă avantajoasă de 7,40% pentru titlurile de stat în lei cu scadență la 2 ani, precum și de reducerea semnificativă a pragului minim de subscriere, de la 5.000 lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei. De această facilitate pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 decembrie 2025.

Ediția FIDELIS V din 2026 conține următoarele emisiuni:

În lei:

6,40% – scadență la 2 ani;

7,40% – scadență la 2 ani pentru donatorii de sânge;

7,00% – scadență la 4 ani;

7,50% – scadență la 6 ani.

În euro:

4% – scadență la 3 ani;

5% – scadență la 5 ani;

6,25% – scadență la 10 ani.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 lei pentru emisiunile în lei și 100 euro pentru emisiunile în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro.

Avantajele investiției în Programul FIDELIS

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Deținătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.