„Dealerul” fără firmă cu 75 de anunțuri de vânzare online, 7,2 milioane de lei în mașini vândute și TVA neplătit de peste 1,1 milioane

Un bărbat din județul Argeș a pus în doi ani și jumătate anunțuri de vânzare pentru 75 de autoturisme pe platformele de profil. Inspectorii Antifraudă au pornit tocmai de la aceste anunțuri când au descoperit o afacere care, pe hârtie, nu exista.

Potrivit unui comunicat ANAF publicat marți, persoana fizică a vândut mașini între mai 2022 și ianuarie 2025, fără să-și înregistreze activitatea într-o formă legală de organizare și fără să declare obligațiile fiscale. Livrările identificate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) însumează 7.258.790 de lei. Prejudiciul adus bugetului depășește 1,1 milioane de lei și reprezintă TVA sustrasă de la plată.

Mașinile proveneau atât din România, cât și din alte state, și erau vândute apoi către persoane fizice. Mai interesant decât volumul e însă felul în care vânzătorul real dispărea din acte. Pentru o parte dintre autoturisme, cumpărătorii primeau documente în care apăreau ca vânzători firme din alte state membre ale UE, inclusiv societăți de tip „missing trader”, entitățile-fantomă clasice din fraudele cu TVA. În alte cazuri, actele erau completate de mână, cu datele unor persoane sau firme diferite de cel care vindea de fapt mașina.

La mașinile cumpărate din țară, schema era alta. Bărbatul prelua autoturismul de la proprietar și îi dădea în schimb altă mașină plus o sumă de bani. Apoi îi cerea fostului proprietar să păstreze mașina înregistrată pe numele său până la revânzare. Când proprietarii refuzau, mașinile erau înmatriculate pe numele unor cunoscuți ai persoanei verificate. Rezultatul, în toate variantele, era același: în niciun document nu apărea cel care vindea efectiv.

Cazul vine la mai puțin de o lună după ce Antifrauda a lansat, pe 1 octombrie, acțiunea ATOM (Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini), care vizează comerțul cu autoturisme second-hand. Inspectorii verifică proveniența mașinilor, circuitul comercial și plata TVA, cu accent pe operațiunile nedeclarate și pe documentele care nu reflectă tranzacțiile reale.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări legate de bani și economie , te poți abona aici: