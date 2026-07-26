Debitul Dunării continuă să scadă și va coborî la un nivel de aproape trei ori mai mic decât media lunii iulie, avertizează hidrologii

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere în următoarele zile până la valoarea de 1.650 metri cubi pe secundă, de aproape trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, de 4.700 mc/s, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 25 iulie – 1 august 2026.

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi, în general, în scădere ușoară, exceptând sectorul Gruia – Oltenița în ultima aparte a intervalului unde vor fi relativ staționare, notează Agerpres.

Hidrologii au estimat pentru luna iulie un debit maxim al Dunării de 3.800 mc/s și unul minim de 2.200 mc/s.

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi, în general, staționare până pe 1 august 2026.

Pe unele râuri sunt posibile inundații locale

Pe toată durata intervalului de prognoză, sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri de niveluri și debite cu posibile efecte de inundații locale pe unele râuri din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă prognozate și propagării.

În luna iulie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinul hidrografic al Ialomitei, bazinele superioare ale Jiului și Buzăului și pe cursul Jiului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad și pe râurile din Dobrogea, arată prognoza trimetsrială emisă de INHGA.