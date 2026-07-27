Debut exploziv pe bursă: CXMT a crescut cu 500% în prima zi și a devenit cea mai valoroasă companie din China

CXMT, liderul chinez în domeniul cipurilor de memorie, a înregistrat o creștere a cotației cu peste 500% în prima zi de tranzacționare, luni, la Shanghai, devenind cea mai mare companie din China continentală din punct de vedere al capitalizării bursiere, o nouă dovadă a entuziasmului generat de AI, transmite AFP.

ChangXin Memory Technologies (CXMT), care, potrivit agenției Bloomberg, a strâns 66,6 miliarde de yuani (8,6 miliarde de euro) grație acestei listări record la Bursa din Shanghai, intenționează să concureze cu companiile sud-coreene SK hynix și Samsung Electronics, precum și cu gigantul Micron.

CXMT, fondată în 2016 și cu sediul în provincia Anhui (estul țării), este astfel al patrulea producător mondial de cipuri de memorie DRAM, cu o cotă de piață globală de aproape 8%.

Contextul este favorabil: cursa mondială pentru construirea de centre de date capabile să antreneze și să execute tehnologii de inteligență artificială (AI) a generat o penurie de cipuri de memorie indispensabile pentru funcționarea acestora, stimulând profiturile celor care le produc.

CXMT a devenit cea mai valoroasă companie din China

Încă de la primele tranzacții de luni pe piața STAR din Shanghai, dedicată tehnologiilor, acțiunile CXMT au înregistrat o creștere vertiginoasă.

Pe parcursul tranzacțiilor, acesta a crescut cu peste 500%, permițând companiei să atingă o capitalizare bursieră de 3.500 miliarde de yuani (453 miliarde de euro), depășind mega-banca chineză ICBC și devenind cea mai valoroasă companie din China continentală.

„Pentru prima dată, China își ocupă locul la masa (campionilor mondiali ai cipurilor de memorie), în loc să se mulțumească cu un rol de observator extern”, a declarat pentru France Presse Zhang Guobin, fondatorul site-ului web chinez specializat eetrend.com.

În opinia sa, listarea CXMT reprezintă un „moment de cotitură major în peisajul mondial al industriei de stocare și în traiectoria de dezvoltare a sectorului chinez al semiconductorilor”.

De fapt, această listare bursieră de mare efect a avut loc într-un moment în care Beijingul dorește să stimuleze componentele electronice dezvoltate la nivel local în lupta sa cu Statele Unite în domeniul AI.

Dovadă a succesului său răsunător, aceasta este cea mai importantă listare la bursă realizată vreodată de o companie tehnologică din China continentală, depășind suma de 46,3 miliarde de yuani strânsă de producătorul de semiconductori SMIC în 2020.

Apple testează cipuri CXMT și ar putea să le folosească

Cipurile de memorie de ultimă generație sunt foarte solicitate la nivel mondial, deoarece reprezintă componente esențiale ale serverelor de AI, la fel ca și alte semiconductoare puternice dedicate procesării datelor, precum cele concepute de compania americană Nvidia.

Această cerere tot mai mare a generat o penurie semnificativă de cipuri de memorie DRAM, utilizate și în computere, smartphone-uri și alte dispozitive electronice.

Asta susține interesul pentru componentele CXMT mult dincolo de piața chineză: potrivit presei de specialitate, gigantul tehnologic american Apple, confruntat cu aceste penurii, ar testa în prezent cipurile DRAM ale CXMT în vederea utilizării lor în produsele sale.

Creșteri explozive pe burse ale producătorilor de cipuri

CXMT figurează pe lista Pentagonului a companiilor chineze suspectate de a avea legături cu armata, ceea ce nu împiedică însă companiile americane să facă afaceri cu aceasta.

Tensiunile legate de oferta de cipuri de memorie au făcut ca prețurile acestora să crească vertiginos și, prin urmare, au determinat o creștere explozivă a profiturilor — și a cotațiilor bursiere — ale producătorilor, începând cu Samsung și SK hynix.

În această lună, SK hynix, deja cotată la Seul, a înregistrat o creștere de 13% încă din prima zi de tranzacționare pe Wall Street, realizând astfel una dintre cele mai importante oferte publice inițiale din istorie.

Capitalizarea sa bursieră pe indicele sud-coreean Kospi a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari în luna mai, un prag deja atins recent de Samsung Electronics și de compania americană Micron.

Inteligența artificială a propulsat acești trei producători de cipuri de memorie într-un cerc foarte restrâns format din aproximativ douăsprezece companii, aproape toate americane.

Foto: Engdao Wichitpunya | Dreamstime.com