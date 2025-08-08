Decizia ca Traian Băsescu să primească înapoi locuința de protocol, amânată de Guvern

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri se afla un proiect de Hotărâre prin care fostul președinte Traian Băsescu ar fi primit înapoi casă de protocol. Decizia a fost amânată însă de premier, fără nicio dezbatere, au declarat pntru HotNews surse din Executiv.

Guvernul a anunțat că proiectul nu se află pe ordinea de zi a actelor normative aprobate, fără alte precizări.

„Premierul Ilie Bolojan a scos actul normativ de pe ordinea de zi, fără nicio discuție sau dezbatere. Pur și simplu, în viteză, s-a zis că punctul acela se amână”, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale.

Proiectul de hotărâre care a fost amânat prevede schimbarea destinaţiei unui imobil RA-APPS din strada Emile Zola din Sectorul 1 al Capitalei din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială. Potrivit proiectului, este vorba despre un imobil și garaj cu terenul aferent în suprafață de 541 de metri pătrați. Imobilul dispune de subsol (99 mp), parter (124 mp) și etaj (116 mp).

„SGG ne-a comunicat că, în aplicarea prevederilor legale, fostul președinte Traian Basescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat”, a precizat un reprezentat al Guvernului.

Potrivit Antena 3 CNN, Traian Băsescu a solicitat și Administrației Prezidențiale să reprimească indemnizația de fost șef de stat, care este 75% din salariul președintelui în funcție (adică 75% din aproape 25.000 de lei brut). Fostul președinte nu a putut fi contactat de redacție pentru a confirma dacă a făcut o astfel de cerere sau nu.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”.

În urma deciziei definitive a instanței, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RA-APPS, indemnizaţia lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exerciţiu, dar și pază şi protecţie, precum şi folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază. Ulterior, el s-a mutat din vila de protocol din strada Gogol.

În 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii este contrară Constituției.

Astfel, în urma deciziei CCR, Traian Băsescu poate primi înapoi următoarele beneficii: