Urmarea după ce un politician a postat pe Facebook neadevărul că în România poți face închisoare dacă îți sapi fântână în curte

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a primit peste 400 de sesizări din partea cetățenilor cu privire la un clip viral publicat de fostul lider AUR Claudiu Târziu.

„Zece ani de puşcărie pentru că ai săpat o fântână în curtea ta. Asta vrea să legifereze ministrul USR al Mediului”, a fost mesajul distribuit de politician pe Facebook pe 15 iulie, cu referire la un proiect de lege privind transpunerea unei directive europene despre infracțiunile de mediu.

Clipul s-a viralizat masiv și aceeași interpretare, potrivit căreia cetățenii ar risca închisoarea pentru fântânile din curți, a fost preluată rapid în zeci de alte materiale distribuite pe rețelele sociale, potrivit Pagina de Media.

În realitate, proiectul legislativ pus în transparență de Ministerul Mediului pe 18 iunie nu vizează fântânile gospodărești, ci înăsprește pedepsele exclusiv pentru captările ilegale industriale care aduc daune ecologice grave. Astfel, utilizarea apei pentru consumul propriu rămâne complet permisă în limitele legii, fără a fi nevoie de vreo autorizație, scrie sursa citată.

Dezinformarea, sesizată și de platforma civică Declic, a ajuns în atenția CNA, care a reacționat și a precizat că subiectul este deja în lucru și că primise, între timp, peste 400 de sesizări pe acest subiect de la cetățeni.

Mesajul lui Claudiu Târziu / Sursa foto: captură via Pagina de Media

CNA a dispus ștergerea mesajelor

Marți, CNA a decis în unanimitate, să ceară ştergerea materialului lui Târziu. Decizia vizează şi alte materiale similare care au răspândit informaţia.

„Întrunit în ședința publică din data de 28.07.2026, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite privind 35 de materiale audiovizuale identificate pe platformele TikTok (33), Facebook (1) și X (1). ”

În cadrul acestora se fac diverse afirmații referitoare la un proiect de lege care ar reglementa utilizarea apei din fântâni”, a transmis CNA într-un comunicat.

CNA adaugă că materialele încalcă prevederile Legii audiovizualului privind informarea obiectivă a publicului și prezentarea corectă a faptelor, motiv pentru care a dispus emiterea unor ordine de eliminare a conținutului considerat ilegal.

Au fost vizate următoarele conturi de TikTok: mario.cont.nr6 (2 materiale), nelly_belly (2 materiale), andreea_de_la_focsani, cosmincosmin369, , tarainapoi, iustin.deic, bobbydziarist, maria.nita259, samuel.zarnescu, nicolettanico02, daniel.vld, romanialaapel, mirceavicentiuirimie, cristiansava53, adelapopescu896, andreea_promo, justmehahaha5, dezvoltatecomplet, rica.relu.baluta, benzmafiaromania, breakingnews_74, alinastefania22, newstiktok74, alex577506, lorenzzo31, spiritmind50puteretotala, ionelionel493, cristifrunza71, skorpionul4, ovoceadiasporei;

De asemenea, a fost vizat contul de Facebook și X al lui Claudiu Târziu.

„Totodată, Consiliul a decis să solicite platformelor să identifice, prin mecanisme proprii, diseminarea acestor materiale.

În aceeași ședință, CNA a aprobat solicitarea societății CINETHRONIX MEDIA S.R.L. (Constanța) de acordare a unei licențe audiovizuale pentru serviciul de programe de televiziune CINETHRONIX, difuzat prin rețele de comunicații electronice”, precizează CNA.