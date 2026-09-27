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Life

Decizia curajoasă a unui actor care a fost dependent 16 ani de jocurile de noroc: și-a spus povestea într-o piesă de teatru / „Te duci să mori câte puțin la păcănele”

Ana Tepșanu
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„Preconcepția că doar cei din categoriile defavorizate ajung să joace e o prostie”, spune tranșant actorul Alex Bogdan, într-un interviu pentru publicul HotNews. Artistul s-a luptat 16 ani cu dependența de jocurile de noroc, iar după ce s-a vindecat s-a hotărât să-i ajute și pe alții: a scris și regizat un spectacol de teatru bazat pe experiența proprie.

  • „Sunt și academicieni, actori, profesori, medici, avocați, antreprenori care joacă. Nimeni nu e la adăpost de boala asta, oricâte cărți ai citit, oricâte facultăți ai făcut”, explică actorul. 
  • Alex Bogdan este actor și regizor de teatru, cunoscut pentru filme precum „Tati full-time”, „Libertate” sau „Întregalde”. A fost dependent de jocuri de noroc de la 22 de ani și până la 38 de ani. 
  • Spectacolul poate fi vizionat la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București, pe 14 și 15 octombrie.