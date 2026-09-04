Păcănelele vor fi interzise și la Cluj-Napoca. Emil Boc explică prin propriul exemplu o derogare pentru poker

Păcănelele și celelalte jocuri de noroc din locații fizice vor fi interzise în Cluj-Napoca, proiectul de hotărâre care prevede interzicerea activității acestora în municipiu fiind aprobat de Consiliul Local vineri, 4 septembrie 2026, anunță Cluj24.

Conform prevederilor aprobate, sălile de jocuri de noroc își vor putea desfășura activitatea până la expirarea licențelor aflate în vigoare, după care acestea nu vor mai putea funcționa pe raza municipiului Cluj-Napoca, potrivit sursei citate.

Primarul Emil Boc a subliniat în timpul ședinței Consiliului Local Cluj-Napoca că scopul este limitarea efectelor pe care jocurile de noroc le pot avea asupra comunității.

„Interzicerea jocurilor de noroc nu este o măsură împotriva celor care lucrează în domeniu sau care sunt operatori de săli de jocuri de noroc”, a mai afirmat edilul.

Excepție pentru clubul de poker din Cluj-Napoca

Autoritățile au acordat însă o derogare pentru poker. Activitatea clubului de poker din Cluj-Napoca nu va fi interzisă imediat, municipalitatea acordând o perioadă de grație de un an de la expirarea licenței aflate în prezent în vigoare. În această perioadă, activitatea va fi monitorizată, iar autoritățile vor evalua impactul pe care îl are asupra comunității.

Edilul a precizat că, în prezent, în municipiul Cluj-Napoca există o singură locație în care se desfășoară activități de poker.

Emil Boc a oferit și un exemplu personal pentru a explica de ce consideră că activitatea poate fi monitorizată. Primarul a spus că locuiește în apropierea locației și că, până în prezent, nu a remarcat probleme sau tulburări în cartier generate de activitatea clubului.

„În fiecare seară văd de pe geam clădirea, fosta Wake Up, unde se joacă poker. Zero deranj în cartier. Primul ochi va fi al meu, vă pot spune constant dacă se schimbă ceva”, a declarat edilul Clujului.

Excepția pentru poker nu este însă definitivă. Dacă în perioada de monitorizare vor fi constatate efecte negative asupra comunității, municipalitatea ar putea decide ulterior eliminarea acesteia.