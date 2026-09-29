Decizia instanței după solicitarea de anulare a decretului prin care Siegfried Mureșan a fost desemnat premier

Curtea de Apel București a respins marți cererea depusă de Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT) privind suspendarea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de premier.

Cererea a fost respinsă drept inadmisibilă, scrie Agerpres.

Decizia Curții de Apel București nu este definitivă.

Procesul a fost deschis pe 22 septembrie de Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT), condusă de deputata neafiliată Ioana Grosaru, care a dat în judecată Administrația Prezidențială și Monitorul Oficial.

Dezbaterile din sala de judecată au avut loc luni, pronunțarea deciziei fiind amânată cu o zi de judecătoarea Olimpiea Crețeanu, magistrat care anterior a suspendat mai multe hotărâri ale Guvernului Bolojan.

Asociația Italienilor din România a fost reprezentată la proces de fostul parlamentar Andi Grosaru, fiul deputatei Ioana Grosaru.

În 26 septembrie, 11 organizații ale comunității italiene din România au anunțat că au luat act „cu surprindere și profundă îngrijorare” de poziția exprimată de RO.AS.IT față de desemnarea lui Siegfried Mureșan.

„Nu considerăm acceptabil ca numele comunităţii italiene ori relaţiile istorice dintre Italia şi România să fie folosite pentru transmiterea unor mesaje politice care nu au fost asumate sau împărtăşite de comunitatea italiană în ansamblul său. Prezenţa italiană în România reprezintă o realitate socială, economică, culturală şi instituţională construită de-a lungul mai multor decenii. Într-un moment politic deosebit de delicat, considerăm că toate organizaţiile care se prezintă drept reprezentante ale comunităţii italiene au o responsabilitate sporită: să nu creeze confuzie între poziţia unei singure organizaţii şi poziţia întregii comunităţi.”, spun cele 11 organizații.