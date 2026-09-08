Decizia instanței privindu-l pe spionul rus. Curtea de Apel a aprobat cererea procurorilor

Curtea de Apel București a decis arestarea prevenitivă a lui Ivan Kuțenko, cetățeanul rus reținut marți de către DIICOT pentru spionaj. Procurorii susțin că rusul pregătea și acte de sabotaj pe teritoriul României.

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„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției. Dispune arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată în decizia Curții de Apel din Capitală.

DIICOT a anunțat, marți după-amiază, că cetățeanul rus, în vârstă de 40 de ani, a fost reținut de procurori pentru „tentativă la acte de diversiune”.

Potrivit DIICOT, în perioada februarie-iulie 2026, „în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat şi colectat informaţii cu caracter militar”.

„De asemenea, a realizat şi transmis fotografii privind tehnica forţelor armate române/aliate şi deplasarea personalului şi a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare româneşti şi multinaţionale, situate pe raza judeţelor Cluj, Constanţa, Călăraşi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea naţională”, mai spun procurorii DIICOT.

SRI susține că au fost evitate acte de sabotaj

Potrivit SRI, rusul ar fi avut în vizor inclusiv aeronave de transport ucrainene Antonov, precum cele vizate de un atac eșuat luna trecută pe aeroportul din Leipzig, pentru care Germania a învinovățit direct Rusia.

„Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025: cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.

Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național”, a precizat SRI.