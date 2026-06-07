Decizia organizatorilor Roland-Garros după ce a doua semifinală masculină nu a mai avut loc

Meci de simplu masculin desfășurat pe arena Philippe-Chatrier în cadrul turneului de tenis de Mare Șlem de la Roland-Garros. Foto: HMB Media/Antonio Borga / imago sportfotodienst / Profimedia

Deţinătorii de bilete pentru a doua semifinală de simplu masculin de la Roland-Garros, care nu a avut loc vineri după retragerea în ultimul moment a lui Matteo Arnaldi, vor avea acces „prioritar” la biletele pentru ediţia din 2027, au anunţat duminică organizatorii turneului de Grand Slam, potrivit News.ro.

În semifinala contra compatriotului său Flavio Cobolli (locul 14 mondial), jucătorul italian Matteo Arnaldi (locul 104 mondial) s-a retras cu puţin timp înainte de începerea meciului din cauza unui „virus”, potrivit unui comunicat al Federaţiei Franceze de Tenis (FFT), care organizează Roland-Garros.

FFT a indicat ulterior că deţinătorii de bilete vor primi rambursări integrale.

Duminică, Gilles Moretton, preşedintele celei de-a doua mari federaţii sportive din Franţa, a clarificat că „deţinătorii de bilete vor avea acces prioritar la vânzarea de bilete pentru ediţia din 2027”.

Cu doar câteva ore înainte de finala dintre Flavio Cobolli şi numărul 3 mondial, Alexander Zverev, şeful Federaţiei Franceze de Tenis (FFT) a indicat, de asemenea, că organizatorii se aşteaptă la un nou record de prezenţă la Roland-Garros.

După cei 687.249 de spectatori primiţi la Roland-Garros în 2025, Moretton a declarat că pragul de 727.000 de vizitatori va fi depăşit în 2026, ţinând cont şi de cei care au achiziţionat bilete pentru finala masculină programată duminică.