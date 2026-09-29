Decizia „Regelui”! FRF, anunț după discuțiile cu Hagi de aseară: cine va pregăti naționala cu Polonia și Suedia

Gică Hagi (61 de ani) a lăsat deschisă, după eșecul usturător cu Bosnia, 2-4, varianta renunțării la postul de selecționer și a cerut o noapte pentru a decide ce va face mai departe.

Contactat de GOLAZO.ro, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre situația selecționerului.

Gheorghe Hagi rămâne selecționerul României. După o noapte în care a spus că trebuie să reflecteze asupra viitorului său și că „vom vedea” ce se va întâmpla, Hagi s-a liniștit și a decis să continue proiectul început în aprilie.

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