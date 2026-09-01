Decizie de ultim moment a PNL în cazul parlamentarilor liberali care l-au susținut pe Veștea

Parlamentarii liberali care l-au susținut pe Adrian Veștea la votul de învestitură, în ciuda deciziilor partidului, urmează să-și piardă funcțiile de la Camera Deputaților și Senat, potrivit surselor HotNews din PNL.

Deciziile vor fi confirmate în ședințele grupurilor parlamentare. În locul lor vor fi propuși alți parlamentari liberali.

Printre senatorii liberali care urmează să-și piardă funcțiile se numără Nicoleta Pauliuc, președintă a Comisiei pentru Apărare, Monica Anisie, secretară a Comisiei pentru Apărare, și Mihai Veștea.

La Camera Deputaților opt membri cu funcții în comisiile parlamentare urmează să fie schimbați, spun surse HotNews din partid. Printre ei, deputatul Lucian Bode, președinte al Comisiei pentru transporturi și Alina Gorghiu care e vicelider al grupui parlamentar și vicepreședintă a Comisiei pentru Politică Externă. Li se adaugă Sebastian Rusu, Ionuț Stroe, Răzvan Prișcă, Andrei Baciu, Eduard Mititelu, Ciprian Pandea.

Mesajul lui Bolojan

Liderul PNL Ilie Bolojan a participat la ședințele grupurilor. În fața deputaților liberali el le-a cerut celor care l-au susținut pe Adrian Veștea să se retragă singri din funcțiile din Parlament, în caz contrar partidul va cere el înlocuirea, au declarat surse din partid, participante la discuții.

Aceasta este o nouă serie de sancțiuni pentru liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea, desemnat premier de președinte fără consultarea PNL: Până acum, șefii de organizații care l-au sprijinit au fost schimbați. Deciziile au fost contestate în instanță.