Decizie drastică în armata Chinei și în Partidul Comunist: Generali de top, excluși. „Liniile roșii” depășite

Conducerea Chinei i-a exclus pe doi ofițeri militari de rang înalt, generalii Zhang Youxia și Liu Zhenli, din Partidul Comunist și din armată, pe motivul unor „încălcări grave ale disciplinei și legii”, a anunțat luni agenția de presă de stat Xinhua.

Zhang Youxia era al doilea în ierarhia militară sub președintele Xi Jinping, în calitate de vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC) – organul suprem de comandă – și a fost considerat mult timp cel mai apropiat aliat din sectorul militar al lui Xi. Liu Zhenli era membru al Comisiei Militare Centrale și șeful Departamentului de Stat Major Comun al acesteia.

Armata chineză a fost una dintre principalele ținte ale unei campanii mai ample de combatere a corupției ordonate de Xi în 2012.

Ancheta împotriva lui Zhang și Liu a fost anunțată în ianuarie, cei doi generali fiind îndepărtați din Comisia Militară Centrală la sfârșitul lunii august, notează Reuters.

Conducerea Chinei i-a acuzat pe Zhang și Liu de lipsă de loialitate, corupție, neglijență în îndeplinirea îndatoririlor și alte încălcări disciplinare grave.

Cei doi „au încălcat grav disciplina politică și regulile politice, au format grupuri și facțiuni și s-au dovedit neloiali și necinstiți față de partid”, a relatat agenția Xinhua, citând documente oficiale.

Zhang și Liu „au depășit liniile roșii și limitele de bază”, a mai scris Xinhua, adăugând că „faptele lor ilicite de natură politică și economică erau strâns legate, iar îmbogățirea personală prin corupție a coexistat cu neglijența în îndeplinirea îndatoririlor și abuzul de putere”.

„Sumele implicate au fost excepțional de mari; natura (comportamentului lor) a fost extrem de gravă, iar impactul extraordinar”, a menționat sursa citată.

Zhang a fost și membru al Biroului Politic al Partidului Comunist aflat la putere și este unul dintre puținii ofițeri de rang înalt cu experiență de luptă.

Anunțul a fost făcut cu câteva zile înainte ca președintele chinez Xi Jinping să plece în SUA pentru discuții cu omologul său american, Donald Trump, și cu câteva săptămâni înaintea unui importante reuniuni din octombrie a partidului, dedicată guvernanței interne și disciplinei de partid.