Decizie istorică luată de Japonia, după 50 de ani în care nu a exportat deloc armament

Japonia a eliminat marți ultimele sale restricții privind exportul de arme, care erau în vigoare de peste 50 de ani, o schimbare istorică care deschide calea către vânzarea de armament de către această țară, a cărei constituție este pacifistă încă de după cel de-al Doilea Război Mondial, transmite AFP.

Renunțarea la politica de auto-restricționare a exporturilor de arme pe care Tokyo și-o impusese îi va permite să intre pe deplin pe piața internațională a industriei de apărare.

„Datorită acestei revizuiri parțiale (a regulilor), este posibil, în principiu, să se autorizeze transferul de echipamente de apărare, inclusiv toate produsele finite”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara.

Schimbarea a fost aprobată de guvern și de Consiliul de Securitate Națională, potrivit agenției de presă Kyodo.

Interdicția totală de export de armament data din 1976

Prim-ministra Sanae Takaichi, în funcție din octombrie, cu poziții ultranaționaliste, a făcut din aceasta un punct forte: ea susține că acest lucru va permite Japoniei să-și consolideze apărarea națională, stimulând în același timp industria armamentului pentru a o transforma într-un motor economic.

Aceste noi reguli se înscriu în contextul relaxării progresive a interdicției generale de export instituite în 1976.

În trecut, Japonia a exportat muniție și echipament militar, în special în timpul războiului din Coreea din anii 1950, dar a adoptat apoi o interdicție condiționată a exporturilor de arme în 1967, urmată de o interdicție totală un deceniu mai târziu.

În ultimele decenii, Tokyo a acordat excepții, înainte de a deschide calea în 2014 pentru exporturile a cinci categorii de produse militare neletale (salvare, transport, alertă, supraveghere, deminare), distincții care au fost acum abolite.

Takaichi: „Este nevoie de națiuni”

Potrivit susținătorilor săi, această revizuire nu ar trebui, în prezent, să stimuleze exporturile de arme, dar va permite o mai bună integrare a țării în lanțul de aprovizionare internațional de care depinde.

Acest lucru va consolida legăturile defensive, diplomatice și economice cu națiunile partenere, într-un context de instabilitate regională crescândă în fața consolidării militare a Chinei și a amenințărilor din partea Coreei de Nord.

„Pe măsură ce mediul de securitate devine din ce în ce mai critic, nicio țară nu își poate păstra pacea și securitatea doar prin propriile forțe: în ceea ce privește echipamentele de apărare, este nevoie de națiuni partenere capabile să se sprijine reciproc”, a subliniat Takaichi marți pe X.

Heigo Sato, expert în probleme de apărare la Universitatea Takushoku, a declarat pentru AFP că Japonia trebuie să profite de perioada de pace pentru a pune în aplicare „un sistem care să asigure fluiditatea schimburilor de arme și muniții” între aliați.

Când Ucraina a lansat un apel către națiunile prietene pentru a obține arme în fața Rusiei, Japonia și-a exprimat simpatia, dar s-a abținut să trimită armament, furnizând doar veste antiglonț și vehicule.

Prin transformarea comerțului cu arme într-un schimb bilateral, Japonia și-ar putea spori șansele de a primi ajutor de la aliații săi în cazul unui conflict neașteptat și prelungit, a afirmat Sato.

