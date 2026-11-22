Corvinul Hunedoara își mută din nou meciurile de acasă la Arad. Partida cu Farul Constanța, contând pentru etapa a 17-a a SuperLigii și programată sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00, nu se va mai disputa la Petroșani, ci pe stadionul „Francisc Neuman”.

Gazonul arenei „Petre Libardi” a cedat în urma ploilor abundente și a devenit impracticabil. Deși arena a fost modernizată, fiind dotată cu gazon nou și nocturnă, suprafața de joc a stârnit controverse încă de la duelul cu FC Argeș, când suprafața de joc a fost aproape impracticabilă.

În aceste condiții, echipa antrenată de Florin Maxim lasă Petroșaniul și revine pe arena unde a debutat în acest campionat.

„Corvinul Hunedoara 1921 informează că partida de pe teren propriu cu Farul Constanța, din etapa a 17-a a SuperLigii, programată sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00, se va disputa pe stadionul «Francisc Neuman» din Arad.

Decizia a fost luată în contextul înștiințării oficiale primite din partea Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani, prin care am fost informați că, pe fondul precipitațiilor abundente și prelungite din ultima perioadă, suprafața de joc a stadionului «Petre Libardi» nu se prezintă în condiții corespunzătoare pentru desfășurarea unei partide de fotbal.

Potrivit comunicării primite, gradul ridicat de umiditate și îmbibarea terenului cu apă afectează practicabilitatea suprafeței de joc, iar disputarea meciului în aceste condiții ar putea conduce la deteriorarea suplimentară a gazonului și ar putea pune în pericol siguranța jucătorilor.

În aceste condiții, clubul nostru a făcut demersurile necesare pentru identificarea unei soluții care să permită disputarea partidei în condiții optime, înștiințând Liga Profesionistă de Fotbal și Primăria Municipiului Arad și primind acceptul acestora pentru organizarea jocului pe arena «Francisc Neuman»”, se arată în comunicatul emis de Corvinul.

Echipa hunedoreană ocupă locul 6 în clasamentul SuperLigii, cu 25 de puncte acumulate după 16 etape.