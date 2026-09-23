Decizie rară luată de autoritățile din Roma: Colloseumul a fost închis astăzi

Colosseumul, una din principalele atracții turistice din Roma, a fost închis publicului miercuri, a anunțat Ministerul Culturii din Italia. Această decizie a fost după ce, cu o zi înainte, un muncitor a murit după ce a căzut de la 10 metri. Este pentru prima dată când atracția turistică este închisă după izbucnirea pandemiei de Covid, potrivit CNN.

Andrea Moretti, în vârstă de 22 de ani, se afla suspendat deasupra punctului cel mai înalt al amfiteatrului când a căzut de la o înălțime de aproximativ 10 metri în timp ce instala un nou sistem de iluminat în timpul turei de noapte, potrivit ministerului.

„Este un eveniment tragic care ne lasă șocați și consternați”, a declarat ministrul Culturii din Italia, Alessandro Giuli, într-un comunicat, adresând condoleanțe familiei lui Moretti pentru ceea ce a numit „moartea fără sens a unui tânăr angajat în muncă”.

Zeci de mii de turiști vizitează zilnic ruinele amfiteatrului, care a fost construit între anii 70 și 72 ca arenă pentru luptele de gladiatori.

Amfiteatrul a fost închis imediat după ce grupul de turisți a părăsit clădirea, după producerea accidentului, potrivit ministerului.

Inițial, urma să fie închis doar nivelul superior, de unde a căzut muncitorul, dar măsura a fost extinsă la întregul complex.

„Decizia, luată în timpul nopții, a fost pusă în aplicare după ce primul grup de vizitatori — mii de persoane care nu erau la curent cu incidentul — vizitase deja locația”, a declarat ministerul. „O închidere imediată a intrărilor ar fi determinat adunarea unei mulțimi numeroase de vizitatori în fața monumentului, ceea ce ar fi putut compromite siguranța și ordinea publică.”

Când a mai fost închis Colloseumul

Colosseumul a mai fost închis până acum doar pentru câteva ore, cu ocazia unor vizite speciale ale unor demnitari importanți, printre care fostul președinte al SUA, Barack Obama, în 2014. De asemenea, a fost închis pentru câteva ore în luna octombrie a anului trecut, cu ocazia unei rugăciuni pentru pace.

Singurele două zile din an în care este închis publicului sunt 25 decembrie și 1 ianuarie, potrivit Parcului Arheologic al Colosseumului. De asemenea, a fost închis timp de câteva săptămâni în timpul restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19 în 2020.