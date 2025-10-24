DECIZIE Șefii OMV Petrom nu vor mai fi fidelizați cu acțiuni ale grupului-mamă din Austria, bonusurile cash vor depinde exclusiv de rezultatele companiei românești

Bonusurile anuale în cash ale membrilor Directoratului OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, controlat de austriecii de la OMV, vor depinde de anul viitor exclusiv de rezultatele și perfomanțele companiei românești, cele ale grupului-mamă din Austria urmând să fie excluse din calcul, a decis adunarea generală a acționarilor OMV Petrom.

În plus, în cadrul așa-numitului Plan de stimulare pe termen lung (LTIP), prin care șefilor executivi li se alocă acțiuni în funcție de performanțe, pentru fidelizare, acțiuni pe care trebuie să le păstreze până se pensionează sau părăsesc compania, vor fi acordate din 2026 acțiuni la OMV Petrom, nu la OMV AG, ca până acum, iar criteriile de performanță se vor raporta numai la cifrele OMV Petrom, potrivit hotărârii AGA.

