„Decizie unilaterală”. Ce spune șeful Senatului despre eventuala demisie a lui Bolojan pe fondul hotărârii CCR privind pensiile magistraților

„Nu are niciun motiv să își dea demisia”, a afirmat luni președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, în contextul deciziei Curții Constituționale privind respingerea proiectului de lege ce prevedea reforma pensiilor magistraților, referitor la posibila plecare a liderului PNL, Ilie Bolojan, de la șefia Guvernului.

„Este decizia unilaterală a premierului (dacă își dă demisia, n.r.), a spus Abrudean luni, cu puțin timp înaintea deciziei CCR.

„Din punctul meu de vedere, nu are niciun motiv să își dea demisia, pentru că ce a ținut de premier și de Guvern a făcut. A venit cu această propunere de reforma în zona pensiilor de serviciu, în justiție acum”, a precizat președintele Senatului.

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție (ICCJ) în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe 1 septembrie, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ceea ce ar putea însemna motive extrinseci, adică de formă, ci nu de conținut (motive intrinseci), conform surselor HotNews.

Până acum, CCR nu a comunicat oficial motivele respingerii acestei legi ca fiind neconstituțională.

Legea declarată neconstituțională de către CCR prevedea ca pensia magistraților să nu poată fi mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, față de 80% din ultimul salariu brut încasat, cum este acum.

Actul normativ prevedea și stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vechime de 25 de ani, iar în legea Bolojan prevederea era că pentru a intra la pensie magistrații trebuie să aibă 35 de ani vechime.

Bolojan a dat de înțeles că ia în calcul să demisioneze dacă proiectul va fi respins de CCR

Proiectul de modificare a sistemului de pensii ale magistraților a fost inițiat de către Guvernul Bolojan, care și-a asumat răspunderea în Parlament pe această lege în 1 septembrie.

„Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani, o pensie medie trece de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere”, declara Bolojan în plenul reunit al Parlamentului.

La o zi după ce a angajat răspunderea Guvernului pe pachetul de măsuri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de HotNews într-o conferință de presă dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns șeful Guvernului.