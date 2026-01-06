Declarația Unică 2026: ANAF a publicat formularul 212 pentru completare online direct în browser, privind PFA, crypto, chirii etc. S-a dat și ordinul ANAF cu procedura pentru Declarația Unică precompletată

Contribuabilii care au obținut venituri ca persoană fizică autorizată (PFA) sau din profesii liberale, activități independente, chirii, criptomonede și alte astfel de câștiguri pe cont propriu au acum la dispoziție formularul 212-Declarația Unică 2026, pentru completare direct în browser, pe site-ul ANAF, în vederea impozitului și contribuțiilor.

Separat, în Monitorul Oficial a apărut și procedura oficială pentru Declarația Unică precompletată, pe care o va operaționaliza ANAF, în paralel.

