Roman Abramovici contestă în continuare confiscarea celor 2,9 miliarde de euro din vânzarea clubului Chelsea. „E motivată politic”

Publicaţia britanică The Times a dezvăluit, luni, că oligarhul rus Roman Abramovici şi-a pus avocaţii să trimită o scrisoare guvernului de la Londra cu privire la cele 2,5 miliarde de lire sterline (2,9 miliarde de euro) din vânzarea clubului Chelsea din martie 2022, sumă care rămâne îngheţată.

Această sumă a fost îngheţată ca urmare a sancţiunilor impuse de guvernul britanic în urma invaziei Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie 2022, scrie News.ro.

În scrisoarea sa, Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea din 2003 până în 2022, afirmă că deţine integral aceste fonduri, contestă îngheţarea lor şi susține că le va folosi pentru a ajuta victimele războiului din Ucraina.

Omul de afaceri rus contestă, de asemenea, ancheta autorităţilor din Jersey împotriva sa şi îngheţarea fondurilor în acest teritoriu al Coroanei Britanice.

„Domnul Abramovici respinge categoric acuzaţiile şi contestă ancheta, pe care o consideră motivată politic”, se arată în scrisoarea avocaţilor fostului proprietar al lui Chelsea. „De asemenea, el a iniţiat proceduri legale împotriva guvernului din Jersey pentru deturnare de fonduri şi abuz de putere”.

Autorităţile din Jersey au îngheţat, pe lângă veniturile din vânzarea lui Chelsea, un total de 5,3 miliarde de lire sterline (6,12 miliarde de euro) aparţinând lui Roman Abramovici.

Avocaţii lui Abramovici au declarat că doar retragerea acuzaţiilor şi eliberarea fondurilor îi vor permite să îşi finanţeze fundaţia caritabilă. Guvernul britanic vrea ca toţi banii să meargă în Ucraina, în timp ce oligarhul ar dori să-i extindă la victimele războiului aflate în Rusia.

Marea Britanie i-a dat un ultimatum lui Abramovici

Roman Abramovici a promis în martie 2022 că va dona toate veniturile nete din vânzarea clubului de fotbal Chelsea – aproximativ 2,5 miliarde de lire sterline – pentru a ajuta victimele războiului din Ucraina.

În decembrie, Marea Britanie a anunțat că îi oferă oligarhului rus o ultimă șansă de a plăti suma către Ucraina, altfel fiind gata să-l dea în judecată.

„Este inacceptabil ca peste 2,5 miliarde de lire sterline datorate poporului ucrainean să rămână blocate într-un cont bancar din Marea Britanie”, declara atunci ministrul de finanțe de la Londra, Rachel Reeves, într-un comunicat.

Marea Britanie l-a sancționat pe Abramovici în cadrul unor măsuri împotriva oligarhilor ruși după invazia trupelor Moscovei în Ucraina în 2022, declanșând o vânzare grăbită a clubului din Premier League și înghețarea veniturilor.

Marea Britanie a cerut ca fondurile să fie cheltuite doar în Ucraina, în conformitate cu o presiune europeană mai amplă ca Moscova să acopere costurile pentru morțile și distrugerile provocate de invazia sa.

În cazul în care omul de afaceri rus nu reușește să elibereze fondurile rapid, guvernul a declarat într-un comunicat că este „pe deplin pregătit să-l dea în judecată, dacă este necesar, pentru a pune în aplicare acordul încheiat cu acesta în 2022”. Termenul-limită stabilit: 17 martie 2026.