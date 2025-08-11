Decret semnat de Klaus Iohannis, anulat în justiție. ONG-ul „Reset” s-a judecat cu Administrația Prezidențială aproape 5 ani 

Klaus Iohannis, președintele României și Sergio Mattarella, președintele Republicii Italiene, susțin o conferință de presă comună după întâlnirea avută la Palatul Cotroceni din București, 19 iunie 2024. Inquam Photos / George Călin

Decretul semnat de fostul președinte Klaus Iohannis prin care Mădălina Siia Cenușă, secretara fostului ministru de Interne Marcel Vela, a fost decorată cu „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a” a fost anulat de instanță. Anunțul a fost făcut de ONG-ul „Reset”, care a dat în judecată Administrația Prezidențială.

Procesul prin care Reset a cerut Administrației Prezidențiale să fie anulat decretul semnat de Klaus Iohannis a durat 4 ani și 8 luni, conform ONG-ului.

Decretul anulat acum de instanță a fost semnat de fostul președinte în noiembrie 2020. Atunci, secretara fostului ministru de Interne Marcel Vela, Mădălina Siia Cenușă, primea „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili”, pentru „rezultate deosebite obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

Cum a aflat ONG-ul că regulamentul de acordare a medaliei a fost încălcat: dintr-un răspuns de la MAI

Văzând aceste informații în presă, reprezentanții ONG-ului Reset spun că au vrut să vadă despre ce „rezultate deosebite” obținute de Mădălia Siia Cenușă este vorba.

„În decembrie 2020, am trimis către M.A.I. două cereri 544, în care am solicitat informații referitoare la decorarea cu cântec a secretarei ministrului Vela de către președintele Iohannis: una în care am cerut să ni se pună la dispoziție propunerea de decorare și o a doua în care am solicitat CV-ul dnei Siia-Cenușă și să ni se comunice funcția deținută de dna Siia în cadrul instituției”, explică ONG-ul într-o postare pe Facebook.

Din răspunsul MAI primit la finalul lui octombrie 2021 Reset a aflat că fosta secretară a ministrului de Interne a fost angajată la MAI în calitate de personal contractual, ca referent, pentru o perioadă de 8 luni.

„Doar că, potrivit Regulamentului de acordare a medaliilor, decorarea se poate face numai după îndeplinirea, cu rezultate deosebite, a unor funcții civile și militare timp de cel puțin 5 ani”, explică ONG-ul.

„Am câștigat definitiv”

Reprezentanții Reset spun că în baza acestei informații obținute de la MAI, care „ridicau suspiciuni grave privind legalitatea acordării medaliei”, au decis ca în ianuarie 2021 să depună plângere prealabilă împotriva „Decretului 939 din 25.11.2020 emis de președintele României și am solicitat revocarea acestui act administrativ”.

„După aproape cinci ani de proces, cu rejudecări, declinări și tergiversări, am câștigat definitiv. O victorie obținută greu, căci a trebuit să combatem cele mai ridicole subterfugii judiciare și tertipuri avocățești, o victorie importantă, dar care, din nou, vine mult prea târziu. Principalii actori, mai ales președinte Iohannis, nu mai sunt în funcție, iar cazul aproape a fost uitat”, transmite ONG-ul.

Reset: Unele medalii se acordă pe bază de clientelism politic

ONG-ul spune că prin acest exemplu „am putut observa cât se poate de clar cum se acordă unele medalii: pe bază de clientelism politic, printr-o simplă propunere și un dosar cât o pagină cu date personale, fără nicio verificare riguroasă din partea Cancelarei Ordinelor, departamentul responsabil cu verificarea candidaților la o distincție acordată de statul român”.

„Pentru că, într-o instituție funcțională, orice medalie, distincție etc. trebuie acordată pe merit și „pentru merit”, după cum îi spune și numele, nu pe relații, favoruri sau obediență politică”, conform ONG-ului.

Informația despre distincția acordată asistentei fostului ministru Vela s-a viralizat pe Facebook în momentul acordării, în 2020, după ce informația a fost publicată în online de jurnaliștii Ionuț Cristache și Sorina Matei, dar și de polițistul Marian Godină, conform Libertatea.

„Și dacă România s-a oprit astăzi în loc de această medalie, o fac elementul de legatură cu toți tinerii care simt că nu au nicio șansă! Și eu am simțit de atâtea ori printre lacrimi că nu am. Ce păcat că orice realizare a unei femei duce cu gândul la faptul că a fost o femeie ușoară. Păcat. Să credem în noi și în România de mâine”, a reacționat, la acea vreme, Mădălina Siia Cenușă, într-o postare pe Facebook.