Românii nu muncesc puțin. Muncesc prea puțini ani. Un nou studiu al Asociației CFA România arată că această diferență va deveni, în următorul deceniu, una dintre cele mai scumpe probleme ale bugetului – și că nici reformele cele mai ambițioase nu o rezolvă complet.

„Statisticile oficiale estimează că populația românească se scadă de la 19 milioane de oameni în prezent până la aproximativ 15 milioane în 2070, care este orizontul de timp al studiului nostru”, a spus Dragoș Cabat la lansarea documentului.

Cei care au un loc de muncă în România lucrează mai multe ore pe săptămână decât media europeană. Și totuși, o viață profesională durează aici, în medie, 32,7 ani, față de 37,5 ani în Uniunea Europeană. Intrăm târziu în muncă, ieșim devreme, iar între timp mulți dintre noi lucrează cu întreruperi. Cei aproape cinci ani lipsă par un detaliu statistic. Vor conta enorm exact atunci când generațiile numeroase născute după 1966 – „decrețeii” – vor ieși la pensie.

Aceasta este una dintre ideile centrale ale studiului „Presiunea demografică și viitorul economic al României. Costul inacțiunii și necesitatea reformelor”, prezentat zilele acestea de Asociația CFA România. Autorii sunt analiști, administratori de fonduri de pensii, bancheri.

Demografia nu mai e o prognoză

Populația României va scădea, potrivit proiecțiilor Comisiei Europene, de la aproximativ 19 milioane de locuitori în 2022 la 15 milioane în 2070. Mai important decât numărul total este raportul dintre generații. Astăzi, la fiecare 100 de oameni cu vârste între 20 și 64 de ani revin aproximativ 33 de persoane de peste 65 de ani. În 2070 vor fi 56. Altfel spus: azi avem cam trei adulți în vârstă de muncă pentru fiecare vârstnic, iar peste câteva decenii vom avea mai puțin de doi.

Nimic din toate acestea nu mai poate fi schimbat rapid. Cei care vor ieși la pensie între 2035 și 2055 lucrează deja, iar generațiile care ar trebui să-i înlocuiască sunt deja născute – și sunt mai puțin numeroase. Dragoș Cabat, unul dintre contributorii studiului și el însuși decrețel, a spus-o direct la lansare: generația lui va pune o presiune foarte mare pe pensii, pe sănătate și pe îngrijirea vârstnicilor. Studiul nu se întreabă dacă vine criza, ci în ce condiții economice o vom traversa.

Perioada de vârf este 2035–2055, dar presiunea nu așteaptă până atunci. Din cauza pensionărilor timpurii și a carierelor scurte, autorii estimează că fereastra dificilă se deschide practic din 2030.

Gaura care există deja

Studiul măsoară cât costă trei sisteme – pensiile publice, sănătatea și îngrijirea de lungă durată – peste ce strâng contribuțiile dedicate lor (CAS pentru pensii, CASS pentru sănătate; îngrijirea de lungă durată nu are nicio sursă proprie). În 2025, diferența a fost de 5,07% din PIB, adică aproximativ o douăzecime din tot ce produce economia într-un an.

Nu e o factură neplătită. Banii au fost acoperiți din bugetul general și din împrumuturi. Asta înseamnă că pensiile și spitalele concurează deja cu școlile, apărarea și investițiile pentru aceiași bani.

Dacă nu se schimbă nimic, această nevoie de finanțare urcă la 7,16% din PIB în 2035 și rămâne peste 7% timp de decenii. Pentru comparație, deficitul bugetar total al României a trecut de 9% în 2024, iar țara încă plătește, prin taxe mai mari, efortul de a-l coborî.

De unde ar putea veni banii: oameni care muncesc și chiar plătesc

Autorii au căutat soluții fără să mărească taxele pe muncă. Iar punctul de plecare e simplu: în România lucrează prea puțini oameni, iar dintre cei care lucrează, prea puțini contribuie.

În 2025 erau aproximativ 7,69 milioane de persoane ocupate, dar doar 5,75 milioane de contribuabili la sistemul de pensii – cam trei din patru. Nu toată diferența înseamnă muncă la negru: intră aici și agricultura de subzistență, unele activități independente și munca discontinuă. Rata de ocupare este de 69%, față de reperul european de 76,1%.

Cine stă în afara pieței muncii? Mame cu copii mici, care n-au unde să-i lase – mai puțin de 10% dintre copiii sub 3 ani merg la creșă. Tineri care nici nu lucrează, nici nu învață- așa numiții NEET (Not in Employment, Education or Training ). Oameni de 55–64 de ani ieșiți prea devreme din muncă. Persoane cu dizabilități. Fiecare categorie are nevoie de altceva: creșe și program flexibil, posturi adaptate, programe de integrare.

Trei scenarii și un paradox

Studiul compară trei variante. În prima, nu se face nimic. În a doua, scenariul moderat, România închide până în 2035 jumătate din decalajele față de Europa la ocupare, la plata contribuțiilor și la colectarea TVA și a impozitului pe profit. În a treia, scenariul ambițios, le închide complet.

Scenariul ambițios înseamnă, în 2035, cu aproximativ 730.000 de oameni ocupați în plus și cu 1,74 milioane de contribuabili în plus față de varianta în care nu se face nimic. Diferența dintre cele două cifre arată că nu ajunge să aduci oameni noi în muncă: o bună parte din câștig vine din declararea muncii care se face deja. La acestea se adaugă încasări suplimentare din TVA și din impozitul pe profit, unde România are unele dintre cele mai mari pierderi din UE.

Rezultatul: nevoia de finanțare scade la 4,11% din PIB în scenariul moderat și la 0,99% în cel ambițios. Însă, chiar și în cea mai bună variantă, gaura nu dispare decât abia în 2061. Un motiv este că pensiile sunt cea mai grea componentă: legea actuală leagă indexarea pensiilor de creșterea salariilor, așa că, atunci când economia merge mai bine, cresc și obligațiile statului. Autorii subliniază că scenariile nu sunt prognoze, ci arată ce s-ar întâmpla dacă toate ipotezele s-ar îndeplini simultan.

Ce nu poate repara munca singură

Concluzia studiului este că, pe lângă mai multă muncă și o colectare mai bună, cele trei sisteme trebuie reformate din interior.

La pensii, regula de indexare a fost înghețată în 2025 și 2026. O regulă pe care o tot suspenzi, au spus autorii, este o regulă care trebuie regândită: ar trebui să fie predictibilă, bugetată și sustenabilă. Creșterea graduală a contribuției către Pilonul II la 6% până în 2031 costă acum, dar ușurează povara statului mai târziu. Mesajul cel mai incomod este și cel mai onest: o pensie decentă, probabil, nu va mai veni doar din sistemul public, ci și din economisire proprie – Pilonul II, Pilonul III, conturi de investiții. Autorii avertizează însă că discuția trebuie purtată fără alarmism, pentru ca oamenii să nu ajungă să se întrebe de ce mai plătesc contribuții.

La sănătate, sistemul e construit în jurul spitalelor, care absorb 44% din finanțare, față de 39% în media OECD. Prevenția primește doar 1% din cheltuieli, față de 3% în OECD. La sfârșitul lui 2025, 1.055 de localități aveau prea puțini medici de familie, iar 175 nu aveau deloc acces la ei. Studiul propune modele testate în alte țări: Japonia recrutează din 1972 studenți la medicină din zonele fără medici, care apoi se întorc acolo; Brazilia folosește echipe care vizitează familiile acasă; telemedicina poate sprijini medicul de familie.

Pentru îngrijirea de lungă durată nu există astăzi nicio sursă dedicată de bani. Germania și Slovenia au introdus o contribuție separată, cu prețul unui cost mai mare al muncii; alte țări folosesc fonduri speciale sau bănci de dezvoltare.

Iar reforma administrativ-teritorială, spun autorii, nu înseamnă doar comasarea comunelor, ci și a serviciilor și spitalelor redundante, cu banii economisiți direcționați spre infrastructura care îi ajută pe oameni să muncească.

Inteligența artificială: întrebarea greșită

Când se discută despre inteligența artificială, prima temere este că ne va lua locurile de muncă. Pentru România, au spus autorii, întrebarea e aproape irelevantă: într-o economie în care numărul oamenilor care lucrează scade, AI va acoperi mai degrabă lipsa de oameni decât să creeze șomaj. Întrebarea corectă este cine câștigă din ea.

Deocamdată, aproape nimeni. Doar 5,2% dintre firmele românești cu cel puțin 10 angajați foloseau AI în 2025 – cea mai mică pondere din UE, unde media e de aproape 20%. Doar 27,7% dintre români aveau măcar competențe digitale de bază, față de 55,6% în UE. Riscul real nu e dispariția joburilor, ci polarizarea: cele mai expuse sunt joburile de birou din bănci, contabilitate și administrație – posturi formale, bine plătite, pe care se formau tinerii – iar marile orașe se vor îndepărta și mai mult de restul țării.

Zece ani care contează

Autorii numesc perioada 2027–2035 „fereastra de pregătire”. Reformele de acest tip au nevoie de ani buni ca să dea rezultate, iar amânarea lor doar mută ajustarea în anii în care presiunea va fi maximă. Dacă nu se face nimic, avertizează ei, rămân doar două variante, ambele dureroase: taxe mai mari pe muncă sau pensii mai mici.