Deficitul bugetar scade. Cum arată bugetul României după primele 10 luni

România - deficit / datorie. Ilustrație foto: Olekcii Mach / Alamy / Profimedia

Execuția bugetului general consolidat pe perioada ianuarie–octombrie 2025 arată o îmbunătățire față de anul trecut, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. În primele 10 luni din 2025, România a înregistrat un deficit de 108,87 miliarde lei, adică 5,72% din PIB.

Este o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, când deficitul ajungea la 109,42 miliarde lei (6,22% din PIB).

Autoritățile susțin că această evoluție reflectă rezultatele măsurilor de corecție fiscală implementate în ultimele luni, dar și o creștere a veniturilor colectate.

Venituri mai mari, peste ritmul cheltuielilor

Veniturile totale ale statului au ajuns la 531,55 miliarde lei, o creștere de 12,3% față de anul trecut. Cheltuielile au crescut cu 9,9%, până la 640,42 miliarde lei, ceea ce indică o ajustare treptată a execuției bugetare.

Ce aduce cei mai mulți bani la buget:

  • Impozitul pe salarii și venit: 48,62 mld lei (+19,5%)
  • Impozitul pe dividende, +71,8%.
  • Contribuțiile sociale: 172,89 mld lei (+10,5%).
  • Impozitul pe profit: 38,14 mld lei (+15,8%).
  • TVA: 108,38 mld lei (+9,2%).
  • Accize: 39,66 mld lei (+10,2%).
  • Venituri nefiscale: 46,32 mld lei (+9%).
  • Fonduri europene: 40,59 mld lei (+31,9%).

Cum au cheltuit autoritățile banii publici

Cheltuielile majore au crescut, în special cele cu pensiile și datoria publică.

Cheltuielile de personal, pe scurt, arată în felul următor:

  • 140,34 mld lei, +5%.
  • Scădere ca pondere în PIB: 7,4% (cu 0,2 puncte procentuale mai puțin).
  • Tăierea unor sporuri și limitarea creșterilor salariale au redus presiunea bugetară.

Pe partea de investiții, s-au înregistrat 96,04 miliarde lei, cu 8,65% mai multe decât anul trecut.

