Deficitul bugetar scade. Cum arată bugetul României după primele 10 luni
Execuția bugetului general consolidat pe perioada ianuarie–octombrie 2025 arată o îmbunătățire față de anul trecut, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. În primele 10 luni din 2025, România a înregistrat un deficit de 108,87 miliarde lei, adică 5,72% din PIB.
Este o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, când deficitul ajungea la 109,42 miliarde lei (6,22% din PIB).
Autoritățile susțin că această evoluție reflectă rezultatele măsurilor de corecție fiscală implementate în ultimele luni, dar și o creștere a veniturilor colectate.
Venituri mai mari, peste ritmul cheltuielilor
Veniturile totale ale statului au ajuns la 531,55 miliarde lei, o creștere de 12,3% față de anul trecut. Cheltuielile au crescut cu 9,9%, până la 640,42 miliarde lei, ceea ce indică o ajustare treptată a execuției bugetare.
Ce aduce cei mai mulți bani la buget:
- Impozitul pe salarii și venit: 48,62 mld lei (+19,5%)
- Impozitul pe dividende, +71,8%.
- Contribuțiile sociale: 172,89 mld lei (+10,5%).
- Impozitul pe profit: 38,14 mld lei (+15,8%).
- TVA: 108,38 mld lei (+9,2%).
- Accize: 39,66 mld lei (+10,2%).
- Venituri nefiscale: 46,32 mld lei (+9%).
- Fonduri europene: 40,59 mld lei (+31,9%).
Cum au cheltuit autoritățile banii publici
Cheltuielile majore au crescut, în special cele cu pensiile și datoria publică.
Cheltuielile de personal, pe scurt, arată în felul următor:
- 140,34 mld lei, +5%.
- Scădere ca pondere în PIB: 7,4% (cu 0,2 puncte procentuale mai puțin).
- Tăierea unor sporuri și limitarea creșterilor salariale au redus presiunea bugetară.
Pe partea de investiții, s-au înregistrat 96,04 miliarde lei, cu 8,65% mai multe decât anul trecut.