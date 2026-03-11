Deloitte, desemnat de Brand Finance cel mai valoros și mai puternic brand din lume în rândul serviciilor profesionale

Deloitte a fost desemnat cel mai valoros și mai puternic brand din lume în domeniul serviciilor profesionale, potrivit ediției 2026 a raportului Brand Finance Global 500, și se află în top zece cele mai puternice branduri din toate domeniile la nivel global (locul 8). Raportul calculează valoarea brandurilor pe baza unor indici ca performanța de piață, strategia și investițiile de marketing, precum și percepția și reputația în rândul clienților, angajaților și al altor părți interesate.

Brandul Deloitte este evaluat la 43,5 miliarde de dolari americani, o creștere de 5,8% față de 2025, păstrând ratingul maxim AAA+ privind forța brandului și atingând un scor BSI (Brand Strength Index) de 93,3 din 100, cu un punct mai mult față de anul trecut.

„Recunoașterea acordată de Brand Finance, care desemnează din nou Deloitte drept cel mai valoros și cel mai puternic brand de servicii profesionale la nivel global, confirmă soliditatea și forța pe care o are cea mai veche și cea mai mare firmă de servicii profesionale din lume. Este o performanță care reflectă încrederea pe care clienții, colegii și comunitățile o investesc în expertiza noastră multidisciplinară și în capacitatea de a oferi soluții relevante într-un mediu economic complex, în permanentă schimbare. Această recunoaștere ne inspiră să continuăm să inovăm și să contribuim la transformarea pozitivă a ecosistemului de afaceri la nivel global și în România”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Cele mai recente rezultate financiare raportate de Deloitte arată venituri globale agregate de 70,5 miliarde de dolari pentru anul financiar încheiat la 31 mai 2025, marcând o creștere de 4,9% față de anul anterior. Toate liniile de servicii ale firmei – Audit și servicii conexe, Consultanță, Advisory, Servicii fiscale și juridice – au raportat creșteri în perioada menționată.

Clasamentul Brand Finance 500 este realizat anual de agenția independentă Brand Finance, lider mondial în servicii de consultanță pentru evaluare și strategie de brand, după o metodologie certificată de auditori internaționali de pe mai multe continente. Cea mai recentă ediție a clasamentului a evaluat peste 6.000 de branduri, din 41 de țări.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați Deloitte.ro.

