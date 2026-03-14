Zelenski spune că SUA au cerut amânarea negocierilor privind războiul din Ucraina. „O telenovelă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Statele Unite au solicitat amânarea următoarei runde de negocieri trilaterale privind soluționarea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, care durează deja de patru ani, relatează Reuters.

Zelenski, ale cărui declarații au fost citate de diverse mass-media ucrainene, la finalul vizite sale de vineri în Franța, a spus că partea americană a transmis că negociatorii săi nu au permisiunea de a părăsi Statele Unite, având în vedere circumstanțele din Orientul Mijlociu.

El a afirmat că discuțiile privind următoarea rundă de negocieri seamănă cu o telenovelă „din cauza războiului din Orientul Mijlociu”.

„Americanii au spus că sunt gata să se întâlnească, dar doar în America, întrucât războiul și situația de securitate îi împiedică să părăsească Statele Unite”, a explicat Zelenski, potrivit agenției oficiale de presă Ukrinform.

Delegația ucraineană – a spus el – era pregătită să se întâlnească la Miami sau la Washington, dar Rusia a respins propunerea și a sugerat organizarea discuțiilor în Turcia sau în Elveția, variante excluse însă de SUA.

„Am spus imediat că suntem pregătiți pentru o întâlnire săptămâna viitoare. Ne pregătim pentru o întâlnire în America, în Elveția, în Turcia și inclusiv, dacă nu le e teamă, în Emiratele Arabe Unite”, a declarat Zelenski.

În cele din urmă, a spus el, organizarea următoarei runde de negocieri depinde de partea americană. Echipa de negociatori de la Washington a fost condusă până acum de emisarul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

De la începutul anului, Ucraina și Rusia au purtat două runde de negocieri mediate de SUA în Emiratele Arabe Unite, urmate de o nouă rundă la Geneva luna trecută.

Principalul punct de divergență rămâne problema teritorială și cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze părți din regiunea Donbas pe care forțele Moscovei nu le-au cucerit.