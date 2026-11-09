Deloitte România a asistat Grupul Adrem în preluarea Grupului Electroechipament Industrial

O echipă multidisciplinară formată din consultanți financiari și fiscali din cadrul Deloitte România și din avocați specializați în fuziuni și achiziții din Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat Grupul Adrem, un jucător antreprenorial important din piața serviciilor energetice din România, în preluarea Grupului Electroechipament Industrial (EEI), companie românească specializată în proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a infrastructurii energetice. Tranzacția a fost aprobată de Consiliul Concurenței și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

Echipa Deloitte a asigurat etapele de due diligence financiar și fiscal și a oferit asistență pe parcursul întregii tranzacții, oferind inclusiv servicii de project management. La succesul proiectului au contribuit consultanții financiari Radu Dumitrescu, Partener Coordonator, Vlad Bălan, Director, Marina Nicola, Assistant Director, Oana Plătică-Vidovici, Senior Manager, Ionuț Grigoraș, Manager, Laurențiu Popescu și Marc Nedera, Senior Associates, și Vlad Mureșan, Associate. Din practica de servicii fiscale, echipa de proiect a fost alcătuită din Laura Bobar, Director, Ana Bica, Manager, Ștefania Samson, Senior Consultant, și Roberta Roman, Consultant, Deloitte România. Asistența juridică pe parcursul tranzacției a fost asigurată de avocații specializați în drept comercial și fuziuni și achiziții Georgiana Singurel, Partener, Ștefan Cărămidă, Counsel, Elena Costescu și Andra Câmpeanu Senior Associates, Denisa Pîrvu, Associate, iar pe aspecte legate de concurență și reglementare, de Andrea Grigoraș, Counsel, și Diana Ivan, Senior Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal.

„Am apreciat profesionalismul și sprijinul echipelor Deloitte și Reff & Asociații, care ne-au fost alături pe parcursul acestei tranzacții. Prin achiziția EEI, reunim competențele a două organizații antreprenoriale românești cu experiență în infrastructura energetică, consolidând capacitatea grupului Adrem de a gestiona proiecte complexe și de a susține următoarea etapă de dezvoltare”, a declarat Corneliu Bodea, CEO Adrem.

„Implicarea noastră în acest proiect a reprezentat continuarea firească a parteneriatului demarat cu mulți ani în urmă cu Grupul Adrem, timp în care am fost martori la creșterea constantă a business-urilor din cadrul grupului și la deciziile strategice care au favorizat această evoluție. Prin preluarea EEI, tranzacție care contribuie la consolidarea mediului antreprenorial din România într-un domeniu extrem de dinamic și de competitiv, acela al energiei, cele două companii reconfirmă angajamentul pe care și l-au asumat de a-și continua creșterea, furnizând clienților produse și servicii inovatoare și durabile”, a spus Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Fondatorii EEI și actuala echipă de management vor rămâne implicați în conducerea companiei și după încheierea tranzacției, pentru a asigura continuitatea activității și a relațiilor cu angajații, clienții și partenerii.

Adrem este unul dintre cele mai mari grupuri private de servicii energetice din România, cu 34 de ani de experiență în domeniu, 1600 de angajați si operațiuni la nivel național. Grupul oferă soluții și servicii dedicate sectorului energetic prin intermediul a trei companii cu expertize complementare – Adrem Invest, Adrem Engineering și Adrem Link – pentru operatori de distribuție, producători, furnizori și consumatori de energie.

Electroechipament Industrial este o companie antreprenorială românească, cu peste 220 de angajați, specializată în proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a stațiilor și rețelelor electrice, automatizărilor industriale și instalațiilor electrice și deservește operatori din sectorul energetic, industrie și infrastructură.

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Articol susținut de Deloitte România