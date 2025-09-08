Deloitte România a asistat ROCA Investments în preluarea pachetului de 20% din acțiunile Grupului Adrem, tranzacție finalizată recent

Deloitte România a asistat compania de private equity ROCA Investments, specializată în investiții în companii antreprenoriale locale, în preluarea pachetului de 20% din acțiunile Grupului Adrem, care furnizează servicii energetice. Tranzacția a fost semnată în februarie 2025 și s-a finalizat recent, în urma obținerii aprobărilor din partea autorităților de reglementare.

„Apreciem în mod deosebit profesionalismul echipei Deloitte România care ne-a asistat în procesul de semnare a acestei tranzacții. Investiția ROCA Investments în Adrem are o importanță aparte, fiind un pas strategic, prin care ne reafirmăm angajamentul de a susține și consolida domenii esențiale ale economiei românești. Această aliniere cu viziunea noastră investițională reflectă convingerea că, prin parteneriate solide și investiții direcționate, putem contribui la dezvoltarea sustenabilă și la crearea de valoare pe termen lung”, a spus Ionuț Bindea, Senior Investment Manager, ROCA Investments.

Echipa multidisciplinară din cadrul Deloitte România a asigurat etapele de due diligence financiar și fiscal și a oferit asistență pe parcursul negocierii și semnării contractului de vânzare-cumpărare. La succesul proiectului au contribuit consultanții financiari Radu Dumitrescu, Partener Coordonator, Vlad Bălan, Director, Marina Nicola, Deputy Director, Ionuț Grigoraș și Andreea Voinea, Manageri, precum și Andreea Dobrotă, Senior Associate. Din practica de Servicii Fiscale, echipa de proiect a fost alcătuită din Dan Bădin, Partener, Laura Bobar, Director, Alexandra Pană-Băcescu, Manager, și Ștefania Samson, Consultant Senior.

„Acest proiect s-a dovedit deosebit de provocator pentru noi din perspectiva complexității și a duratei de implementare, dar am fost motivați inclusiv de perspectivele de dezvoltare pentru ambii parteneri pe care această tranzacție le favorizează. Practic, prin această investiție, ROCA Investments își propune să participe direct la creșterea impactului pozitiv al Grupului Adrem în industria energetică, contribuind astfel la dezvoltarea şi modernizarea acestui sector esenţial pentru economie”, a spus Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Grupul Adrem are peste 1.000 de angajați în trei companii – Adrem Invest (înființată în 1992), Adrem Engineering (creată în 1999) și Adrem Link (înființată în 2016).

ROCA Investments este o companie românească de private equity care valorifică potențialul sectorial prin investiții în companii locale. ROCA Investments are un model investițional unic pe piața din România, de tip buy and build, oferind companiilor românești cu potențial perspectiva de a deveni lideri regionali în sectoarele în care activează, printr-o abordare bazată pe inovație, generare de valoare adăugată reală și sustenabilitate.

