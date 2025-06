Deloitte România își consolidează echipa de top management prin numirea a patru noi parteneri

Deloitte România își consolidează echipa de top management prin promovarea Andradei Tănase în funcția de partener în cadrul practicii de advisory și a Cameliei Malahov, Mariei Butcu și Monicăi Țariuc-Teodorescu în rolul de parteneri în cadrul practicii de servicii fiscale și juridice, începând cu luna iunie 2025.

„Modul cum ne înțelegem și ne practicăm vocația în lumea de business, ghidați la fiecare pas de calitate și integritate, ne definește ca profesioniști și ne agregă ca echipă multidisciplinară, iar performanța fiecăruia ne inspiră pe toți. Promovarea în rolul de parteneri a Andradei, Cameliei, Mariei și Monicăi — pe care le felicit cu toată inima pentru parcursul excepțional — este, așadar, un moment în plus pentru a reflecta la sensul investițiilor de fiecare zi în interacțiuni reușite cu clienții și colegii, în a crea soluții și a inova, iar, în cazul de față, devine și un excelent prilej de a recunoaște și a sărbători forța și diversitatea de resurse a leadershipului feminin”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Andrada Tănase, Partener Advisory, este un profesionist cu peste 15 ani experiență în consultanța privind riscurile de credit, managementul capitalului și lichidităților, respectiv guvernanță și raportare financiară. S-a alăturat practicii de consultanță financiară a Deloitte România în 2015 și a coordonat de-a lungul timpului proiecte pentru instituții locale și internaționale din sectorul serviciilor financiare, în diverse zone de risc și reglementare, inclusiv ICAAP, ILAAP, procese de planificare a afacerii, licențiere și autorizare, precum și cadre de recuperare și rezoluție. Pe lângă activitatea de consultant, ea a susținut cursuri pentru Institutul Bancar Român și pentru instituția omoloagă din Republica Moldova și a colaborat în calitate de expert cu autorități de supraveghere din Europa. Andrada a absolvit Facultatea de Finanțe, asigurări, bănci și burse de valori (FABBV) și un master în managementul proiectelor internaționale în cadrul ASE București. Este membră ACCA (Marea Britanie), CECCAR România și este manager de risc financiar (FRM) certificat.

Camelia Malahov, Partener Servicii Fiscale, s-a alăturat practicii de profil a Deloitte România în anul 2011, asistând clienți-cheie din retail, bunuri de larg consum, producție, tehnologie și media în identificarea și implementarea unor soluții tehnice conforme cu evoluțiile legislative, inclusiv în contextul noilor obligații fiscale sau de raportare precum SAF-T, DAC7 și impozitul minim global. De-a lungul parcursului său profesional, a contribuit la perfecționarea legislației specifice domeniului, participând la elaborarea unor modificări legislative și inițiind o procedură de infringement care a determinat alinierea legislației naționale la Directiva UE privind regimul fiscal aplicabil societăților-mamă și filialelor acestora. Este implicată, de asemenea, în promovarea integrării inteligenței artificiale în procesele organizaționale, cu accent asupra aplicabilității acesteia în domeniul fiscal și în creșterea eficienței operaționale. Camelia este licențiată în contabilitate în cadrul ASE București, deține calitatea de consultant fiscal certificat (CCF) și este formator acreditat de către Ministerul Educației.

Maria Butcu, Partener Business Process Solutions, coordonează practica locală de soluții de servicii externalizate încă din 2020, când s-a alăturat Deloitte România. De-a lungul carierei sale de peste 17 ani, și-a consolidat expertiza în contabilitate, salarizare și conformare fiscală. A condus proiecte de întocmire a situațiilor financiare, raportare de grup și conversie între IFRS și RO GAAP, precum și procese de închidere de an, a pregătit pachete de raportare și a oferit consultanță pentru optimizarea proceselor. Maria a participat la implementarea de sisteme ERP, precum și la personalizarea structurii bilanțului, în colaborare cu mai multe departamente. Ea se implică în paralel în planificarea strategică a businessului și în crearea de noi servicii pentru a răspunde nevoilor clienților. Este licențiată în contabilitate la ASE București și a urmat un master în comunicare în cadrul SNSPA. Este membru al ACCA (Marea Britanie), expert contabil acreditat de CECCAR și are calitatea de consultat fiscal certificat și membru CCF.

Monica Țariuc-Teodorescu, Partener Global Employer Services, coordonează zona serviciilor de mobilitate internațională a angajaților, contribuind în timp la dezvoltarea unor instrumente inovatoare care sprijină conformitatea și armonizarea abordărilor în domeniul migrației forței de muncă între state. Cu un parcurs de peste 16 ani în cadrul practicii de servicii fiscale a Deloitte România, ea s-a specializat în tot spectrul serviciilor asociate capitalului uman – impozite pe salarii și contribuții la asigurările sociale, structuri de remunerare și colaborare și are o serie de inițiative în zona stimulentelor fiscale pentru cercetare și dezvoltare. Este implicată în proiecte de consultanță la nivel atât local, cât și regional, oferind expertiză în legislația fiscală și de securitate socială pentru o gamă largă de clienți. În plus, participă activ la grupuri de lucru axate pe evoluțiile legislative în domeniul fiscalității individuale. Monica este licențiată în economie în cadrul ASE București și are calitatea de consultant fiscal certificat (CCF).

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 175 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 460.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.200 de profesioniști.

