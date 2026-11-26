Deloitte România lansează TaxSync, o soluție digitală care automatizează reconcilierea datelor din declarațiile fiscale și din evidențele contabile, ajutând companiile să identifice neconcordanțele dintre acestea și să își îmbunătățească procesul de raportare fiscală. Aplicația permite verificarea coerenței informațiilor din fișierele SAF-T (D406), declarațiile de TVA și impozit pe profit, rapoartele RO e-Factura și RO e-Transport, precum și din situațiile financiare, oferind o imagine integrată asupra datelor raportate.

Soluția sprijină echipele de taxe și de contabilitate din cadrul companiilor în verificarea informațiilor pregătite de departamente diferite sau provenite din mai multe sisteme, reducând timpul alocat reconcilierilor manuale și facilitând identificarea potențialelor riscuri de neconformare. TaxSync funcționează independent de sistemul contabil sau ERP al companiei și completează fluxurile de lucru existente, fără a înlocui procesele uzuale de pregătire și depunere a declarațiilor fiscale.

„Complexitatea raportărilor fiscale impune companiilor un control mai bun asupra coerenței informațiilor transmise autorităților prin diferite declarații și sisteme. Nu este suficient ca fiecare raportare să fie executată corect, privită individual, ci este important ca datele fiscale și financiare să prezinte o imagine unitară. Am dezvoltat TaxSync pentru a ajuta companiile să identifice din timp diferențele, să înțeleagă posibilele cauze ale acestora și să poată lua măsurile necesare pentru remediere înainte de a apărea riscul unor sancțiuni. Prin automatizarea verificărilor repetitive, soluția degrevează echipele de taxe și contabilitate de revizuirile manuale și le permite să se concentreze pe analiza rezultatelor și pe gestionarea riscurilor fiscale”, a declarat Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România.

Principalele avantaje ale aplicației sunt creșterea vizibilității asupra datelor fiscale și financiare, îmbunătățirea controlului asupra procesului de raportare și reducerea efortului manual. Pentru utilizarea aplicației, companiile pregătesc declarațiile fiscale și documentele contabile conform proceselor obișnuite, încarcă fișierele în TaxSync și selectează verificările de reconciliere pe care doresc să le efectueze. Aplicația compară automat informațiile și evidențiază aspectele care necesită remediere. Rezultatele pot fi descărcate în format Excel sau salvate în aplicație, pentru a putea fi consultate, analizate și exportate ulterior.

TaxSync poate fi utilizată atât înainte de depunerea declarațiilor fiscale, pentru identificarea și corectarea eventualelor neconcordanțe, cât și după depunere, pentru analiza diferențelor și investigarea cauzelor acestora. Soluția este compatibilă cu mai multe versiuni de raportare și permite verificarea perioadelor fiscale anterioare. Totodată, facilitează pregătirea pentru un control fiscal, prin identificarea zonelor de risc și consolidarea informațiilor necesare pentru a răspunde solicitărilor autorităților.

Aplicația poate fi adaptată cerințelor și particularităților activității fiecărei companii, prin servicii suplimentare de analiză, configurare și implementare a funcționalităților personalizate.

Portofoliul de soluții digitale dezvoltate de Deloitte Romania special pentru clienți mai cuprinde, printre altele, aplicația SmarTax, pentru automatizarea raportărilor privind impozitul pe profit, SAF-T, pentru completarea declarației SAF-T, D.Tax, dedicată raportării de TVA, cu mai multe module, inclusiv RO e-Factura, pentru raportarea/transmiterea și recepție automată a facturilor electronice pe serverele ANAF, RO e-Transport, pentru monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, sau VAT.InstantScan, pentru verificarea codurilor de TVA în registrele relevante.

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Articol susținut de Deloitte