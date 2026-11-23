Deloitte România și Reff & Asociații au asistat Vorwerk Group, liderul european în domeniul vânzărilor directe și lider mondial în vânzarea directă de electrocasnice de înaltă calitate, în preluarea Vorwerk România Management, distribuitorul local al produselor comercializate sub mărcile Thermomix și Kobold.

Tranzacția face parte din strategia grupului de integrare a operațiunilor din România și de consolidare a prezenței sale pe una dintre cele mai atractive și dinamice piețe din rețeaua internațională a companiei și vine după mai mulți ani de dezvoltare accelerată a businessului din România, în care distribuitorul local al produselor Thermomix și Kobold a construit o rețea amplă de consultanți și o bază solidă de clienți la nivel național.

„Ne dorim să intrăm direct pe o piață care, începând din 2009, a fost dezvoltată cu succes de distribuitorul și partenerul nostru de afaceri, valorificând astfel comunitatea locală puternică de consultanți pentru a ne consolida în continuare prezența pe această piață pe termen lung”, a declarat Michael Weber, purtător de cuvânt al Vorwerk Group.

Echipele Deloitte România și Reff & Asociații au asigurat etapele de due diligence financiar, fiscal și juridic și au oferit asistență pe parcursul întregului proces. Consultanții financiari implicați în acest proiect au fost Radu Dumitrescu, Partener Coordonator, Vlad Bălan, Director, Iulia Georgescu, Manager, Ionuț Grigoraș, Manager, și Roxana Olaru, Senior Associate, iar din practica de Servicii Fiscale, echipa de proiect a fost alcătuită din Raluca Bontaş, Partener, Dan Bădin, Partener, Laura Bobar, Director, Loredana Ilea, Director, Elena Răileanu, Senior Manager, Ștefania Samson, Senior Consultant, Deloitte România.

Echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal a oferit asistență în structurarea tranzacției, a realizat analiza de due diligence juridic, a gestionat aspectele de reglementare în materie de concurență și investiții străine directe, a redactat și negociat documentele aferente tranzacției și a asistat clientul până la finalizarea acesteia, care a avut loc în termenul stabilit.

Echipa de avocați implicată în acest proiect a fost formată din Georgiana Singurel, Partener, Ștefan Cărămidă, Counsel, Elena Costescu și Valeriu Iliescu, Senior Associates și Andrea Grigoraș, Counsel.

„Această tranzacție reconfirmă interesul companiilor internaționale de a-și consolida prezența pe piețele cu potențial ridicat de creștere prin integrarea directă a operațiunilor locale. Decizia Vorwerk de a prelua distribuitorul din România și de a integra activitatea locală în cadrul grupului reflectă atât performanțele solide obținute pe piața românească, cât și încrederea în perspectivele de dezvoltare a acesteia. Echipa noastră a sprijinit clientul pe întregul parcurs al acestui proces complex, care contribuie la consolidarea prezenței unui brand global pe piața locală”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Fondat în 1883 în Wuppertal, Germania, Vorwerk este liderul european al industriei de vânzări directe și principalul distribuitor direct la nivel mondial de electrocasnice premium pentru locuință. Grupul este prezent în aproximativ 60 de țări și a raportat vânzări consolidate de 3,6 miliarde de euro în 2025. Activitatea sa se concentrează pe ecosistemele Thermomix și Kobold, care combină produse inovatoare, consultanță personalizată și servicii digitale într-un model de business bazat pe relația directă cu clienții.

„Această tranzacție a implicat mai multe componente juridice și de reglementare derulate în paralel, inclusiv obținerea aprobărilor în materie de investiții străine directe și concurență, într-un calendar foarte strâns. Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm Vorwerk în finalizarea tranzacției în termenul stabilit. Finalizarea cu succes a tranzacției s-a bazat, de asemenea, pe relația de încredere dezvoltată pe parcursul colaborării și pe implicarea echipei noastre multidisciplinare în oferirea de consultanță practică, orientată spre soluții, în fiecare etapă a procesului”, a declarat Georgiana Singurel, Partener, Reff & Asociații.

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Articol susținut de Deloitte România