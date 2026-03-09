Deloitte și dezvoltatorul de platforme de agenți conversaționali AI ElevenLabs lansează un parteneriat pentru soluții bazate pe inteligența artificială, menite să transforme experiența clienților

Deloitte și ElevenLabs, dezvoltatorul de platforme de agenți conversaționali bazați pe inteligență artificială, lansează un parteneriat prin care oferă soluții bazate pe agentic AI menite să sprijine companiile în transformarea experienței clienților. Colaborarea marchează primul parteneriat dintre ElevenLabs și o firmă Big Four (cele mai mari patru firme de servicii profesionale) și urmărește să ofere organizațiilor din Europa Centrală interacțiuni mai naturale, mai fiabile și desfășurate pe multiple canale în relația cu clienții lor.

Prin combinarea funcționalităților oferite de platforma ElevenLabs de agenți conversaționali integrați, alimentată de inteligența artificială, cu expertiza Deloitte în consultanță și cunoștințele solide diverse sectoare economice, cele două organizații vor ajuta companiile să transforme experiența clienților, procesele de vânzări și operațiunile interne prin agenți AI capabili să interacționeze cu clienții pe toate canalele de comunicare disponibile (omnichannel) și care pot fi integrați cu sistemele existente. Obiectivul este crearea, implementarea și folosirea unor agenți conversaționali pregătiți în mediul organizațional, integrați în procese de business și optimizați pentru performanță, calitate și procese de guvernanță.

Parteneriatul presupune și dezvoltarea unui portofoliu de soluții dedicate anumitor industrii, concepute să îmbunătățească cele mai importante modalități de interacțiune cu clienții, precum serviciile de relații cu clienții și activitățile de colectare a creanțelor. Aceste soluții vor fi oferite prin intermediul platformei ElevenAgents, dedicată agenților omnichannel ușor de extins la nivelul organizației, accelerată prin competențele Deloitte în materie de strategie, construirea experienței utilizatorilor, implementarea și transformarea modelelor operaționale.

În plus, Deloitte și ElevenLabs vor crea o serie de acceleratoare dedicate transformării experienței clienților, care vor permite companiilor să implementeze soluții mai rapid și cu mai multă încredere. Acestea includ utilizarea vocii ca modalitate suplimentară în transformarea organizațională, modele de agenți adaptați industriilor pentru principalele interacțiuni ale clienților în toate punctele de contact (serviciile de relații cu clienții, suport și activități de susținere a vânzărilor), precum și modele de integrare cu sistemele organizației.

„Pe măsură ce companiile din România își accelerează transformarea digitală, liderii caută soluții, inclusiv bazate pe inteligență artificială, capabile să genereze impact și să redefinească modul în care funcționează organizațiile. Prin parteneriatul cu ElevenLabs, ne propunem să sprijinim companiile să integreze funcții avansate de AI în procese critice de relaționare cu clienții și în operațiuni, ghidate de un cadru strategic care aliniază tehnologia, guvernanța și maturitatea organizațională. Această abordare susține creșterea pe termen lung și reziliența operațională”, a declarat Andrei Ionescu, Consulting Market Leader, Deloitte România.

„Următoarea fază în evoluția modului în care este construită experiența clienților va fi definită de agenți capabili să raționeze și să acționeze în siguranță, fiabil și la nivelul întregii organizații. Acest parteneriat cu Deloitte ne permite să combinăm modelele noastre de inteligență artificială și platforma de agenți cu expertiza lor în strategie, implementare și transformare. Împreună, vom sprijini companiile în implementarea agenților conversaționali specifici fiecărei industrii, care să îndeplinească standardele de performanță, control și conformitate necesare”, a declarat Mati Staniszewski, Co-fondator, ElevenLabs.

Despre ElevenLabsElevenLabs redefinește interacțiunea dintre oameni și tehnologie prin cercetare avansată în inteligență artificială și produse inovatoare. Platforma ElevenAgents oferă companiilor posibilitatea de a implementa agenți inteligenți fiabili, la nivelul întregii organizații, cu integrări, testare și monitorizare incluse. Platforma ElevenCreative oferă creatorilor de conținut și profesioniștilor din marketing posibilitatea de a genera și edita voce, muzică, imagini și materiale video în peste 70 de limbi. Ambele platforme se bazează pe cercetarea de top realizată de ElevenLabs. Compania a creat primul model AI vocal cu caracteristici umane, extinzându-și ulterior funcționalitățile în servicii de dublare, transcriere, muzică, efecte sonore și tehnologii de tip speech-to-speech.

