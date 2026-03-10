ULTIMA ORĂ Trump dă asigurări că va menține deschisă strâmtoarea Ormuz / Bilanțul campaniei SUA împotriva Iranului – VIDEO

Președintele SUA Donald Trump a afirmat, într-o conferință de presă susținută în Florida, că își propune să mențină strâmtoarea Ormuz deschisă pentru asigurarea fluxului de petrol și gaze. El a luat în calcul și escotarea de către marina militară a SUA a petrolierelor, însă a apreciat că s-ar putea să nu fie nevoie, din cauza distrugerilor de amploare suferite de forțele armate ale Iranului.

Trump și-a început conferința de presă cu un bilanț al acțiunilor armatei SUA împotriva Iranului. Astfel, au fost atinse în jur de 5.000 de ținte în cele zece zile ale campaniei.

„Unele foarte importante, unele le-am lăsat pentru mai târziu în caz că va trebui să o facem”, a spus Trump precizând că este vorba de infrastructura de energie a Iranului, despre care a spus că își propune să o mențină intactă pentru refacerea țării după înlăturarea regimului teocratic.

„Nici nu știam că au atâtea nave”

Trump a estimat că 90% dintre lansatoarele de rachete iraniene au fost distruse, 75% dintre drone la care se adaugă 51 de nave. „Nici nu știam că au atâtea, dar nu au rezistat prea mult”, a comentat președintele american.

„Bombele distrug lansatoare de rachete în întregul Iran și anihilăm baza industrială de fabricare a dronelor”, a mai spus Trump, adăugând că rezultatele atacurilor americane sunt peste așteptări.

Justificând intervenția în Iran, președintele SUA a spus că Iranul nu a vrut, în timpul negocieriloră, să renunțe la programul nuclear militar.

„Regimul iranian răspândește teroare de 47 de ani. Acum ceva vreme i-au spus lui Witkoff că vor să contruiască arme nucleare (…) Pentru scopuri civile, li s-a oferit combustibil gratis, dar nu au acceptat pentru că voiau arma nucleară”, a spus Trump, el susținând că regimul de la Teheran începuse construcția unui nou site pentru fabricarea armei atomice, la o adâncime mai mare, în granit.

Trump promite prețuri mai mici la petrol

În ce privește blocarea strâmtorii Ormuz, Trump a dat garanții că acest lucru nu se va întâmpla „Ormuz va rămâne sigură, avem multe nave acolo. Îi vom lovi atât de tare, încât nu vor mai fi capabili să amenințe lumea. Rezultatul va fi prețuri mai mici la petrol și gaze”, a spus președintele SUA.

În ultimă instanță, navele militare americane ar putea naviga alături de petrolierele din zonă, însă Trump a spus că nu crede că va fi necesar. „Sper să nu fie necesar, dar o vom face dacă trebuie”, a spus Donald Trump, care a menționat că SUA dețin în zonă și nave de deminare.

„A fost o excursie, știam că prețurile vor crește, chiar mai mult decât s-a întâmplat, dar nimeni nu credea că se va rezolva atât de repede”, a continuat Trump.