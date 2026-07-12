Delta Dunării, în „Hidrotopias”: Artiste, despre mediul care face posibilă existența tuturor relațiilor

„Felul în care alegem să cunoaștem lumea influențează inevitabil felul în care o transformăm”, spun Floriama Cândea și Pepa Ivanova, două dintre cele protagonistele proiectului „Hidrotopias”, prezentat la galeria Sector 1 de la Combinatul Fondului Plastic.

Ele vorbesc într-un interviu acordat Curatorial despre interdependențele dintre artă, apă, tehnologie și formele de viață din Delta Dunării.

În contextul războiului și al lipsei unor politici comune de protecție între statele riverane, spun ele, Marea Neagră a fost lăsată să ducă singură lupta cu tot ceea ce este deversat în ea. „Unele lucruri trebuie observate înainte de a fi explicate și, uneori, primul pas către o relație mai responsabilă cu lumea este pur și simplu să înveți să îi acorzi mai multă atenție”. Cercetarea făcută a deschis direcții noi pe care artistele doresc să le continue.

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