Demisie de la conducerea TVR. A ales o funcție de consilier în cancelaria premierului Bolojan

Fosta deputată Cristina Pocora, numită din partea PNL în Consiliul de Administrație al TVR, a demisionat din poziţia pe care o avea în consiliu și a trecut la guvern, consilieră a premierului, scrie Pagina de Media.

Decizia Cristinei Pocora vine după ce, în 13 martie, ea a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan.

Contactată de Pagina de Media, Pocora a spus că a devenit unul dintre consilierii din Cancelaria premierului și că se va ocupa de zona de politici sociale, pensii și salarii, dat fiind că în cele două mandate ca parlamentar a activat în Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială din Camera Deputaţilor.

De ce a ales poziţia din guvern şi a renunţat la poziţia din Consiliul de Administraţie al TVR? „Cele două poziţii sunt incompatibile. De ce Guvern şi nu TVR? În primul rând, pentru că această poziţie este onorantă. Pe de altă parte, ţine foarte mult de zona mea de interes, în care consider că am expertiză. Sigur, şi în zona audioavizuală şi de televiziune am expertiză, dar am ales poziţia din Guvern pentru că este o direcţie mai activă decât cea de membru al Consiliului de Administraţie al TVR, care se întruneşte odată pe lună”, a răspuns Pocora.

Pocora a fost deputat PNL în perioada 2008-2016, iar între 2018 şi 2024 a fost membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, fiind numită din partea preşedintelui în mandatul lui Klaus Iohannis.