Demisie în USR. Un senator pleacă cu acuzații la adresa conducerii / Partidul spune că va merge la o structură „suveranistă, mai nou înființată”

Senatorul George Ștefanache și-a anunțat demisia din USR pe motiv că „preocupările organizației sunt tot mai mult despre sine”, potrivit unei postări făcute pe Facebook. În replică, președintele USR Galați, Bogdan Rodeanu, afirmă, tot pe Facebook, că anticipa această mișcare de un an și jumătate.

„Voi activa o perioadă ca senator independent, neafiliat vreunui grup politic, continuând să-i reprezint pe gălățeni în Parlamentul României, în deplină concordanță cu jurământul depus”, anunță George Ștefanache.

În schimb, Rodeanu precizează că nu se așteaptă ca senatorul să meargă la PNL și PSD ci la o formațiune nouă. „Probabil va urma o perioadă de «independent», după care îl vom regăsi într-o structură «suveranistă», mai nou înființată.”

„În fond, în politica românească, «independența» este uneori doar stația de tranzit dintre partidul din care pleci și partidul în care ai decis de multă vreme să ajungi”, mai afirmă Rodeanu.

În postarea prin care-și anunță demisia, Ștefanache motivează că ce se întâmplă în organizația locală nu este în acord cu preocupările sale.

„Vine un timp în care îți dai seama că ritmul tău interior nu mai coincide cu ritmul structurii politice din care faci parte. Că preocupările tale sunt tot mai mult despre oameni, iar preocupările organizației sunt tot mai mult despre sine”, precizează Ștefanache

„Cei care poartă stindardul luptei cu sistemul – mă refer aici în principal la Dominic Fritz, nu vor candida niciodată la Primăria Galați. Iar Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău și Radu Miruță nu vor fi prezenți niciodată pe listele pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Galați”, continuă el.

Gheorghe Ștefanache este senator la primul mandat, din 2024. Pe site-ul USR, este descris drept „un antreprenor care a dezvoltat o afacere locală de succes în județul Galați”.





