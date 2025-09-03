Demiterea CEO-ului Nestlé a început cu un pont telefonic dat de un angajat

Laurent Freixe avea o relație intimă cu un director de marketing care îi era subordonat direct, a declarat un informator, dar cuplul a negat orice relație. Prăbușirea lui a început cu un semnal anonim dat pe o linie telefonică internă numită „Speak Up”, scrie Wall Street Journal.

A fost nevoie de două anchete, mai multe sesizări la liniile telefonice și o scrisoare adresată președintelui Nestlé înainte ca firma să acționeze, demițându-l luni pe Freixe pentru încălcarea codului său de conduită.

Freixe nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Căderea directorului executiv aruncă Nestlé în haos după ce compania își demisese și pe șeful anteriorpentru performanțe slabe.

Freixe, în vârstă de 63 de ani și angajat la Nestlé din 1986, și-a reorientat compania către mărci principale precum cafeaua instant Nescafé, batoanele de ciocolată KitKat și hrana pentru pisici Fancy Feast de când a fost numit în funcție acum un an. CEO-ul francez a redus costurile pentru a reinvesti în produse mai promițătoare, cum ar fi cafeaua rece, și a consolidat echipa executivă a Nestlé la sediul central al companiei, pe malul lacului Geneva.

Demiterea lui Freixe transmite, de asemenea, mesajul că nimeni nu este mai presus de regulile companiei cu sediul în Vevey, Elveția.

Freixe se alătură unui val de alți directori executivi care au demisionat din cauza unor relații care au încălcat politicile companiei, inclusiv directorul general Bernard Looney, acum doi ani . La începutul acestui an, Ashley Buchanan, a fost concediată pentru că a încercat să canalizeze afaceri către un fost iubit.

Freixe generase deja animozități interne după ce l-a criticat pe predecesorul său în interviuri. El a sugerat că Nestlé, cu peste 275.000 de angajați, și-a pierdut ritmul în achiziții și și-a diversificat prea mult liniile de produse în ultimii ani.

În Europa, directorii s-au bucurat adesea de mai multă intimitate în ceea ce privește viața personală decât omologii lor din SUA. Însă relațiile de la locul de muncă din Europa au fost supuse analizei după scandalurile anterioare și mișcarea #MeToo din 2017 .

Codul de conduită în afaceri al Nestlé prevede că orice relații personale dintre angajați trebuie dezvăluite, pentru a evita orice aparență de conflict și pentru a gestiona un conflict, dacă apare unul. Angajații sunt îndemnați să acționeze cu integritate și onestitate în relațiile lor. Pe site-ul său web, compania a declarat că a primit peste 3.000 de raportări privind probleme de conduită în 2024. A precizat că a confirmat 644 de cazuri și că 119 persoane au părăsit Nestlé.

Pe lângă rapoartele de la linia telefonică directă, acuzațiile despre Freixe au fost făcute într-o scrisoare adresată președintelui Nestlé, Paul Bulcke, în luna mai. Nu s-a putut afla cine a informat compania despre această relație.

Nestlé a investigat emailurile dintre directorul general și directorul de marketing, care își avea, de asemenea, sediul la sediul central de pe malul lacului Geneva. Însă ancheta internă nu a găsit nimic care să stabilească presupusa aventură, a declarat un purtător de cuvânt al Nestlé. Cei doi au negat amândoi că ar fi avut o relație .

Problema părea să se calmeze în timpul verii, dar Nestlé a început să primească întrebări din partea presei. La sfârșitul lunii iulie, blogul financiar Inside Paradeplatz din Zurich a relatat despre relație și despre cariera de marketing a femeii, precum și despre cum cele două persoane s-au cunoscut în Vevey în 2022. Ea se alăturase Nestlé ca stagiară cu 20 de ani mai devreme, conform profilului ei de LinkedIn.

După știre, Freixe a continuat să nege existența unei relații cu ea. Dar o altă știre despre relație a apărut pe canalul Speak Up al Nestlé. Bulcke și consiliul de administrație au decis să apeleze la anchetatori externi de la firma de avocatură Bär & Karrer pentru a verifica datele personale ale CEO-ului, inclusiv texte și fotografii, a declarat Nestlé.

Consiliul de administrație al Nestlé a citit în weekend raportul firmei de avocatură care aducea dovezi clare ale relației, așa încât luni au confirmat demiterea lui Freixe. Directorul de marketing a părăsit și el compania.

Succesorul elvețian al lui Freixe, Philipp Navratil , se confruntă cu sarcina de a opri o scădere de ani a acțiunilor companiei și de a restabili calmul după o serie de scandaluri, probleme și plecări de directori. Navratil, în vârstă de 49 de ani, a ocupat cel mai recent funcția de CEO al mărcii Nespresso a Nestlé. S-a alăturat consiliului de administrație în ianuarie.

Spre deosebire de predecesorul său, nu a condus niciuna dintre operațiunile regionale majore ale Nestlé, ceea ce a stârnit scepticism din partea unor analiști cu privire la numirea sa.