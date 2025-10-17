„Demonstrație de forță”. Bombardiere strategice americane B-52 Stratofortress, folosite în războaiele din Irak și Afganistan, trimise în coasta Venezuelei

Un bombardier B-52 Stratofortress conduce o formație de avioane de luptă, Foto: 508 collection / Alamy / Profimedia

Administrația Trump a intensificat brusc presiunea militară asupra guvernului lui Nicolas Maduro, președintele autoritar al Venezuelei, cu o demonstrație puternică de amenințări aeriene în ultimele zile, în timp ce Pentagonul concentrează trupe importante în regiune, relatează presa americană.

Miercuri, cel puțin două bombardiere B-52 din Louisiana au zburat timp de câteva ore în largul coastei venezuelene, în spațiul aerian internațional, într-o acțiune pe care un înalt oficial american a numit-o joi „o demonstrație de forță”, potrivit publicației The New York Times.

De asemenea, în ultimele zile, o unitate de aviație de elită a Armatei pentru Operațiuni Speciale a efectuat zboruri în sudul Mării Caraibelor, în apropierea coastei Venezuelei.

Potrivit CBS, armata SUA a trimis miercuri trei bombardiere B-52 în misiuni în apropierea coastei Venezuelei, informație confirmată de un purtător de cuvânt al Global Strike Command (un comandament important al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, responsabil cu descurajarea nucleară și operațiunile de atac convențional pe distanțe lungi) și un oficial american.

Datele furnizate de site-ul Flightradar24 arată că miercuri avioanele au survolat Marea Caraibelor, zburând la aproximativ 240 km nord de Venezuela, potrivit ABC News.

Bombardiere folosite în războaie

B-52 este un bombardier cu rază lungă de acțiune, capabil să transporte arme convenționale sau nucleare, potrivit Forțelor Aeriene. Acesta a fost utilizat pe scară largă în războaiele din Irak și Afganistan.

Misiunea urmează unei intensificări de câteva luni a activității militare în apele din largul Venezuelei. Președintele Trump a dislocat în zonă opt nave de război, un submarin cu propulsie nucleară, avioane de vânătoare F-35 și drone MQ-9 Reaper. În total, aproximativ 10.000 de soldați americani sunt dislocați în regiunea Caraibelor, fie pe nave, fie în Puerto Rico, conform CBS News.

Operațiunile militare din regiune sunt conduse de amiralul Alvin Holsey, comandantul Comandamentului Sud al SUA, care a anunțat joi, în mod neașteptat, că intenționează să se pensioneze după mai puțin de un an de la preluarea funcției, notează ABC News.

De asemenea, armata a efectuat lovituri aeriene asupra a cel puțin șase nave suspectate de transport de droguri în apropierea Venezuelei, începând de luna trecută. Miercuri, Trump a recunoscut că a autorizat operațiuni secrete ale CIA în țara sud-americană și a declarat că administrația sa ia în considerare lovituri asupra traficanților de droguri pe uscat.

Al șaselea atac asupra unei ambarcațiuni

Cel mai recent atac letal, al șaselea, a fost lansat joi, asupra unei presupuse nave de droguri în Marea Caraibelor, conform ABC News. Un oficial american, care a confirmat informația relatată inițial de agenția de presă Reuters, a declarat că există supraviețuitori printre membrii echipajului.

Casa Albă a apărat aceste operațiuni militare extraordinare ca fiind necesare pentru a stopa valul de droguri care ajung în SUA.

„Președintele Trump consideră că Nicolas Maduro este un președinte ilegitim, care conduce un regim ilegitim implicat în traficul de droguri”, a declarat joi Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Experții spun însă că, deși Maduro este complice la traficul de droguri, multe dintre drogurile care intră în SUA provin din Mexic și pe rutele maritime din Pacific, nu din Marea Caraibelor, care este mai cunoscută pentru transportul de droguri către Europa.

Elicoptere pentru o posibilă misiune terestră

Potrivit unei analize The Washington Post, elicoptere de atac MH-6 Little Bird și MH-60 Black Hawks au zburat în proximitatea coastelor Venezuelei, în apropierea platformelor petroliere și de gaze.

Un oficial american a confirmat joi că o unitate aeriană de operațiuni speciale a efectuat într-adevăr exerciții de antrenament în apele internaționale din apropierea Venezuelei la începutul acestei luni.

Aceste tipurile de aeronave implicate în timpul exercițiului de antrenament pot fi utilizate pentru o potențială misiune terestră. Cu toate acestea, oficialul american a declarat pentru ABC News că unitatea efectua zboruri de antrenament pentru a-și menține competența și nu pentru a repeta o misiune specifică.

De la începutul lunii septembrie, președintele american a ordonat aceste atacuri militare asupra ambarcațiunilor din Marea Caraibelor despre care administrația Trump susține, fără a furniza dovezi, că transportau droguri către SUA.

Utilizarea forței militare letale împotriva ambarcațiunilor care transportă droguri este fără precedent și ridică întrebări de natură juridică, comentează ABC News.