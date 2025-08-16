Demonstrație de forță militară: La primirea lui Putin în Alaska, Trump a etalat avionul care a atacat Iranul. Cum a reacționat liderul rus – VIDEO

Prima întâlnire față în față dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin din ultimii ani a fost marcată de o demonstrație ostentativă de forță militară. Reuniunea din Alaska, atent coregrafiată, a inclus survolul unui bombardier B-2 și un covor roșu pur și simplu aglomerat cu avioane de luptă F-22, relatează publicația Axios.

Pentru a-l primi pe Vladimir Putin, președintele Statelor Unite a întins covorul roșu, înconjurat de militari în uniforme de gală, dar și de avioane de luptă F-22, iar la momentul întâmpinării liderului de la Kremlin zona a fost survolată de un bombardier stealth B-2 (tipul care a atacat Iraul) flancat de patru avioane de vânătoare F-35.

Ambii șefi de stat s-au oprit timp de câteva secunde ca să privească avioanele de deasupra lor înainte de a urca pe scena instalată pentru acest summit la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska.

Trump just flew a B-2 stealth bomber over Putin’s head…



Absolutely incredible. pic.twitter.com/2bsnssRv9f — Geiger Capital (@Geiger_Capital) August 15, 2025

Avioanele F-22 Raptor fabricate de Lockheed Martin și B-2 Spirit fabricate de Northrop Grumman se numără printre cele mai prețioase – și scumpe – arme ale Americii, scriu cei de la Axios.

În luna iunie, SUA au folosit șapte avioane B-2 pentru a lovi Iranul, o țară care susține mașina de război rusă în Ucraina. Iar dialogul dintre liderii celor două puteri nucleare are loc după mai bine de trei ani de lupte în estul Europei, mai notează Axios.

Covor roșu, survol de avioane de luptă și o amabilitate aproape demonstrativă: vineri, Donald Trump i-a oferit lui Vladimir Putin o revenire foarte bine coregrafiată pe scena internațională, punctează și agenția France Presse.