Denis Drăguș, anunț despre revenirea pe teren. Ce spune atacantul FCSB despre Reghecampf și meciul cu Oțelul

Denis Drăguș este foarte aproape de revenirea pe teren, la capătul unei perioade dificile cauzate de o problemă medicală. Atacantul a vorbit deschis despre procesul de recuperare și despre suflul nou adus la echipă de instalarea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Accidentarea lui Drăguș a survenit în luna septembrie, în timpul partidei pierdute de FCSB în fața Universității Craiova cu scorul de 0-5. Atacantul a suferit atunci o entorsă la genunchi, problemă care l-a forțat să rateze și acțiunea echipei naționale.

După o perioadă în care a fost nevoit să se pregătească separat, fotbalistul s-a alăturat treptat antrenamentelor colective și spune că simte o evoluție pozitivă de la o zi la alta. Deși a reintrat în programul echipei, Drăguș rămâne precaut în privința unei apariții imediate contra celor de la Oțelul Galați.

„A fost o perioadă care, din punct de vedere mental, nu a fost ușoară. Normal că îmi doream să-mi revin și să joc cât mai mult, dar încerc să iau lucrurile pozitive. A fost o perioadă în care am avut timp să mă gândesc, să mă acomodez, să îl cunosc și pe Mister.

Am intrat și cu băieții la antrenament. Cred că, din punct de vedere fizic, sunt ok, dar nu cred că sunt sută la sută. Nu are rost să forțez sau să îmi asum vreun risc. Sunt mulțumit că este din ce în ce mai bine, de la zi la zi, că mă simt bine fizic și că pot să fiu pe teren”, a declarat Drăguș, potrivit orangesport.ro.

Meciul dintre FCSB și Oțelul este programat sâmbătă, de la ora 21:30, în etapa a 11-a din SuperLiga. Echipa bucureșteană ocupă locul 11, cu 12 puncte, în timp ce gruparea gălățeană se află pe locul 14, cu 10 puncte.

Denis Drăguș și efectul Reghecampf: „Ne dă o încredere în plus”

Revenirea atacantului coincide cu debutul mandatului lui Laurențiu Reghecampf, sosit la FCSB cu misiunea de a redresa formația după o serie complicată de cinci partide consecutive fără victorie în SuperLiga.

„Este ultimul antrenor care a intrat în Champions League și eu, dar și ceilalți colegi, când eram mici, ne uitam la Steaua de atunci și era ceva incredibil. Faptul că îl avem în față este incredibil și ne dă o încredere în plus că putem face din nou rezultate.

Cred că este important să fim, cum a spus și Mister, supărați. Este bine să fim supărați la antrenament și fericiți la meci, decât invers. De când a venit Mister, cred că vom căpăta, ușor, ușor, mai multă încredere și cred că până la meciul cu Rapid vom fi bine din toate punctele de vedere.

Clar că apasă un şir de rezultate de genul acesta, dar la fotbal este important că poţi să ştergi la următorul meci ceea ce a fost înainte. Poţi să laşi în urmă şi cred că asta este important: să ne concentrăm pe următorul meci.

Dacă vom avea rezultate de aici înainte, cred că trecutul este trecut şi nu mai poate fi schimbat. Este important să învăţăm din asta şi să ne ajute să avem rezultate în următoarele meciuri”, a mai spus atacantul.