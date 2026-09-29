Dennis Haskins, actorul din serialul „Salvați de clopoțel”, a murit la vârsta de 75 de ani

Actorul Dennis Haskins, vedeta din „Salvaţi de clopoţel” s-a stins din viaţă duminică noaptea, într-un centru de îngrijire din Burbank, California, a anunțat agentul său.

Devenit celebru la nivel mondial datorită rolului directorului Richard Belding din serialul care a marcat anii ’90, Dennis Haskins a decedat la vârsta de 75 de ani. Vestea a fost confirmată luni pentru Variety de către agentul său de lungă durată, Jay Schachter, scrie News.ro.

Cauza decesului şi alte detalii despre moartea actorului nu au fost făcute publice până în prezent.

„Este o pierdere tragică. Toată lumea îl iubea pe domnul Belding, iar noi, cei care am avut ocazia să-l cunoaştem pe Dennis, îl iubeam şi mai mult. Era un om minunat şi îşi iubea, chiar îşi iubea din toată inima fanii. Avea mereu timp pentru ei, indiferent de situaţie. A fost clientul meu şi un prieten drag timp de peste 20 de ani, şi îmi va lipsi teribil”, a spus agentul lui Haskins.

Jimmy Fallon a reunit în 2015 actorii din „Saved by the Bell” într-un sketch comic la The Tonight Show. Întâlnirea i-a readus pe ecran pe Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Tiffani Thiessen și pe Dennis Haskins în rolul directorului Belding. Credit line: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Haskins a fost prezent în „Salvaţi de clopoţel” de la început până la sfârşit. Producția a fost difuzată între 1989 şi 1992, iar actorul a apărut în aproape 90 de episoade.

El l-a mai întruchipat pe Belding în „Saved by the Bell: The New Class”, în filmul de televiziune „Saved by the Bell: Hawaiian Style” şi în precursorul serialului principal, „Good Morning, Miss Bliss”, difuzat în 1988.

Personajul său era cunoscut pentru replica sa celebră: „Hei, hei, hei, ce se întâmplă aici?”, pe care o rostea atunci când încerca să-i disciplineze pe elevii de la Liceul Bayside: Zack Morris, A.C. Slater şi Screech Powers.

Pe lângă această producție, el a mai jucat şi într-o serie de alte filme şi seriale de televiziune, printre care „Abstruse”, „A Million Ways to Die in the West”, „A Bennett Song Holiday”, „Trailer Park Shark” şi „Jennifer Falls”.