Departamentul de Justiție al SUA suspendă temporar cooperarea cu guvernul canadian

Departamentul de Justiție al SUA le-a cerut, la începutul acestei săptămâni, oficialilor din divizia antitrust să suspende orice colaborare cu guvernul canadian, a relatat vineri Wall Street Journal, citând e-mailuri, pe fondul disputei comerciale dintre Washington și Ottawa.

O astfel de măsură din partea SUA ar reprezenta cea mai recentă escaladare a conflictului dintre cele două țări vecine, aliate apropiate de zeci de ani, dar care au ajuns în contradicție pe tema comerțului și a altor chestiuni după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, la începutul lui 2025, notează Reuters.

Disputa comercială aflată în desfășurare a dus la impunerea unor taxe vamale asupra unor schimburi comerciale transfrontaliere în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Trump a sugerat în repetate rânduri că Canada ar trebui să devină un stat american, iar săptămâna trecută a ordonat ca, în documentele guvernului federal american, Lacul Ontario să fie redenumit „Lake America”. Decizia nu schimbă însă numele folosit de Canada sau de alte țări pentru lac.

Lynda Marshall, șefa secției internaționale a diviziei antitrust, le-a cerut miercuri oficialilor, într-un e-mail, să oprească orice colaborare cu autoritățile canadiene în ceea ce privește cazurile aflate în lucru, precum și consultările pe teme de politici publice, fără să ofere un motiv pentru această directivă, potrivit publicației americane.

Vineri, șefilor de secție din cadrul diviziei li s-a cerut, într-un alt e-mail, să furnizeze până la sfârșitul zilei liste detaliate cu domeniile în care există colaborări cu Canada, a mai relatat Wall Street Journal.