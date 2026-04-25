Departamentul de Stat al SUA a trimis un mesaj către toate ambasadele sale din lume: „Este furt”

Departamentul de Stat al SUA a început o campanie la nivel mondial pentru a atrage atenția asupra a ceea ce consideră a fi eforturi pe scară largă ale companiilor chineze, inclusiv ale startup-ului AI DeepSeek, de a fura proprietate intelectuală de la laboratoarele americane de inteligență artificială, potrivit unei telegrame diplomatice consultate de Reuters.

Telegrama, datată vineri și trimisă reprezentanțelor diplomatice și consulare din întreaga lume, instruiește personalul diplomatic să discute cu omologii lor străini despre „îngrijorările legate de extragerea și distilarea modelelor AI americane de către adversari”.

„O cerere și un mesaj separat de protest au fost trimise la Beijing pentru a fi discutate cu China”, se menționează în document.

Nu este prima acuzație de „distilare” la adresa DeepSeek

Distilarea este procesul de antrenare a modelelor de AI mai mici folosind rezultatele celor mai mari și mai scumpe, ca parte a eforturilor de a reduce costurile de antrenare a unui nou instrument puternic de inteligență artificială .

În această săptămână, Casa Albă a formulat acuzații similare.

OpenAI a avertizat legislatorii americani că DeepSeek vizează ChatGPT și principalele companii de AI din țară pentru a le copia modelele și a le utiliza pentru propria sa dezvoltare, a scris Reuters în februarie.

China: „Acuzații nefondate”

Ambasada Chinei la Washington a reiterat vineri poziția sa conform căreia acuzațiile sunt nefondate.

„Acuzațiile conform cărora entitățile chineze fură proprietatea intelectuală americană în domeniul AI sunt nefondate și reprezintă atacuri deliberate la adresa dezvoltării și progresului Chinei în industria AI”, a declarat aceasta într-un comunicat adresat Reuters.

DeepSeek, al cărui model de AI cu costuri reduse a uimit lumea anul trecut, a lansat vineri o previzualizare a unui nou model foarte așteptat, numit V4, adaptat pentru tehnologia cipurilor Huawei, subliniind autonomia crescândă a Chinei în acest sector.

În trecut, compania a declarat că modelul său V3 a utilizat date care apar în mod natural și colectate prin crawling web și că nu a utilizat în mod intenționat date sintetice generate de OpenAI.

Ce acuză Departamentul de Stat

Telegrama Departamentului de Stat a precizat că scopul său este de a „avertiza asupra riscurilor utilizării modelelor de AI distilate din modele de AI din SUA și de a pune bazele pentru potențiale acțiuni de urmărire și sensibilizare din partea guvernului SUA”.

De asemenea, a menționat firmele chineze de AI Moonshot și MiniMax.

Telegrama precizează că „modelele de IA dezvoltate în urma unor campanii de extragere ascunse și neautorizate permit actorilor străini să lanseze produse care par să aibă performanțe comparabile la anumite teste de referință, la o fracțiune din cost, dar care nu reproduc performanța completă a sistemului original”.

De asemenea, se acuză că aceste campanii de extragere „elimină în mod deliberat protocoalele de securitate din modelele rezultate și anulează mecanismele care asigură că acele modele de AI sunt neutre din punct de vedere ideologic și căută adevărul”.

