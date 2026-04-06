Deputat AUR trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică

La o zi după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, deputatul AUR Tiberiu Boșutar a îndemnat, pe Facebook, la „revolte violente care să ducă la incendierea clădirilor instituțiilor publice”.

Parchetul General a anunțat, luni, trimiterea în judecată a unui deputat, pentru infracțiunea de instigare publică, fără a-i menționa însă numele. Este vorba despre deputatul AUR Tiberiu Boșutar, au precizat, pentru HotNews, surse din Parchetul instanței supreme.

„A incitat la provocarea de revolte violente”

Deputatului Tiberiu Boșutar a fost pus sub acuzare pentru instigare publică în urma unei postări făcute pe Facebook a doua zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

„La data de 07.12.2024, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla pe strada Gării din municipiul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, în fața Prefecturii și a Biroului Electoral Județean, pe fondul anulării alegerilor prezidențiale, folosind o transmisiune live prin intermediul unei platforme de socializare, pe care și-a creat un profil vizualizat de 84.800 de persoane, inculpatul a instigat publicul să săvârșească infracțiuni. În mod concret, inculpatul a incitat la provocarea de revolte violente care să ducă la incendierea clădirilor instituțiilor publice, folosind în acest sens îndemnul către urmăritori: «Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea»”, precizează Parchetul General într-un comunicat.

„Dreptul la liberă exprimare nu este un drept absolut”

Procurorii vorbesc despre „climatul tensionat determinat de instigarea la săvârșirea de fapte penale”. Ei spun că „dreptul la liberă exprimare nu este un drept absolut, acesta fiind susceptibil de anumite limitări, una dintre situațiile de excepție în care dreptul la liberă exprimare poate fi restrâns fiind aceea impusă în scopul prevenirii săvârșirii de infracțiuni”.

La momentul incidentului, Stefan Boșutar încă nu dobândise calitatea de deputat.

Tiberiu Boșutar a fost ales deputat din partea AUR la alegerile din 1 decembrie 2024, în Bistrița-Năsăud, fiind validat în funcție pe 21 decembrie 2024.

Dosarul în care acesta a fost inculpat a fost trimis spre soluționare Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond, având în vedere calitatea sa de parlamentar.