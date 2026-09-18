Derapaj în direct la Antena 3 CNN al lui Mihai Gâdea, urmat de părăsirea studioului: „Măi nesimțiților, nu ați scris că nu vreți să vorbiți cu PSD”

Moderatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, Mihai Gâdea, i-a atacat violent joi seara pe liderii USR, scrie PaginadeMedia. În replică, reprezentantul USR în emisiune a părăsit brusc platoul. CNA a primit deja o plângere pe această temă, au declarat pentru Hotnews surse din instituție.

„Măi nesimţiţilor, nu aţi zis voi că nu mai vreţi să vorbiti cu PSD? Nu aţi blocat voi România patru luni de zile că nu vorbiti nici cu PSD, nici cu AUR. Uitaţi ce zice Fritz acum, acum vrea cu PSD. Voi chiar nu aveţi nicio limita?, i-a spus Mihai Gâdea reprezentantului USR din studio, Radu Mihaiu.

Gâdea și-a continuat tirul, de data aceasta adresându-i-se direct lui Mihaiu.

„Domnule Mihaiu, nu vă e domne ruşine?! Patru luni de zile aţi înnebunit ţara asta că nu se poate cu PSD. Acum vreti cu PSD?!”, a continuat Mihai Gâdea.

Useristul a părut că nu înțelege adresarea: „Nu am înţeles dacă m-aţi făcut nesimţit sau nu?”

„Nu pe dumneavoastră, pe Fritz”, i-a spus Gâdea.

În incident a intervenit și sociologul Vladimir Ionaș, cel care a fost recent propus ministru al Dezvoltării din partea PSD în guvernul Tomac. I-a acuzat de trădare pe cei de la USR, invectiv folosit de altfel de liderii PSD în ultimele săptămâni.

În cele din urmă, Radu Mihaiu a părăsit studioul.

„La revedere. Dacă dumneavoastră nu puteţi decât să vă jigniţi invitaţii fără niciun fel de argument, la revedere”, a declarat deputatul USR, scotându-şi lavaliera şi părăsind studioul, a mai scris PaginadeMedia.

CNA a primit o sesizare

În urma incidentului de aseară, CNA a primit o sesizare care urmează să fie discutată în ședințele viitoare, au declarat surse din instituție.